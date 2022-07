Colruyt N : Virya Energy va définir des options stratégiques pour l'énergie éolienne en mer

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Hal (Belgique) - 4 juillet 2022 (08u30 CET)

Virya Energy va définir des options stratégiques

pour l'énergie éolienne en mer

Virya Energy NV ("Virya"), la holding énergétique dans laquelle Etn. Franz Colruyt NV ("Colruyt Group") détient 59,8% des parts, est active dans le développement, le financement, la construction et l'exploitation de sources d'énergie renouvelables, avec un accent sur l'énergie éolienne offshore et onshore. Virya a l'ambition d'étendre ses activités

d'autres technologies (telles que l'énergie solaire et l'hydrogène) et à de nouvelles zones géographiques.

La situation récente du marché, le Green Deal et les tensions géopolitiques (en particulier les événements en Ukraine) ont eu un impact sur la vitesse d'évolution de l'industrie offshore, ce qui s'est traduit par :

une croissance substantielle de la taille des projets éoliens en mer et, par conséquent, des risques financiers plus élevés pour les investisseurs dès le début des projets ;

un intérêt accru pour les énergies renouvelables, qui entraîne une forte concurrence et nécessite donc des investissements plus élevés (par exemple sous la forme de coûts d'entrée pour les investisseurs) pour les nouveaux projets d'éoliennes en mer.

En raison des récentes spéculations parues dans certains médias, Colruyt Group souhaite clarifier sa position actuelle concernant ses participations dans l'énergie éolienne offshore. En particulier, compte tenu du contexte décrit ci-dessus, le conseil d'administration de Virya a demandé à la direction d'étudier les options de développement stratégique comme des partnerships et/ou un désinvestissement partiel pour les activités d'énergie éolienne offshore de Virya, qu'elle exerce à travers sa filiale Parkwind NV. Si nécessaire, Colruyt Group communiquera les développements ultérieurs conformément à la réglementation applicable.

