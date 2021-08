Colruyt N : et OKay s'engagent pour un meilleur bien-être de leurs poulets de chair

16 août 2021

Hal, le 16 août 2021. Colruyt et OKay seront les premières enseignes alimentaires belges à déployer les normes du Better Chicken Commitment (BCC) pour ses poulets standards. Ces normes visent à assurer plus de bien-être animal dans les élevages belges : les volailles, issues d'une race à croissance plus lente, bénéficieront de plus d'espace et de lumière. En adaptant ces normes à son poulet standard, soit le plus gros volume de ventes des rayons boucheries Colruyt et OKay, Colruyt Group veut prendre sa responsabilité de leader du marché en tirant la filière vers un traitement plus respectueux des animaux. L'ambition est de déployer le nouveau standard d'ici 2026, ensemble avec les fournisseurs.

À partir de 2026, le poulet standard proposé dans les rayons boucherie et produits surgelés des magasins Colruyt et OKay répondra aux normes strictes édictées par le Better Chicken Commitment. Lancé en 2017 à l'initiative de quelque 30 ONG dédiées à la protection animale en Europe, cet engagement est synonyme de critères plus élevés et plus stricts dans le domaine du bien-être animal. Les poulets bénéficient de 40 % d'espace supplémentaire grâce à un nombre inférieur de poulets par mètre carré et de plus de lumière naturelle dans les poulaillers. Ils seront également issus d'une race de poulet à croissance plus lente, allongeant par là leur durée de vie : de 42 jours vers 49 à 56 jours. Les volailles profiteront en outre de deux mètres de perchoirs et de deux substrats à picorer (graines, ballots de paille) par 1 000 individus, afin de stimuler leur comportement naturel.

En outre, un pas supplémentaire sera fait par rapport aux normes BCC, en faisant naître les poussins directement dans les poulaillers en lieu et place des écloseries. La technique présente deux avantages : l'absence de transport et de manipulation de poussins vivants, facteurs de stress ; et un accès direct à l'eau et à la nourriture favorisant la santé de l'intestin. Un procédé qui améliore substantiellement la santé globale des poussins et qui permettra, à terme, un recours moindre aux antibiotiques. Si, parmi les fournisseurs des deux enseignes, certains recourent d'ores et déjà au procédé « Nestborn » ou « One2Born », il figurera à terme également dans le cahier des charges du poulet de chair.

Les deux enseignes sont conscientes qu'il n'est pas toujours facile pour leurs partenaires de modifier leur mode de production en fonction des nouveaux éléments intégrés en vue de plus de durabilité dans les élevages. Si certaines exigences sont facilement réalisables, comme le placement de ballots de paille dans les poulaillers par exemple, d'autres demandent un

investissement conséquent qu'il ne leur est pas toujours possible de consentir dans l'immédiat. C'est notamment le cas quand des adaptations touchent à la structure du bâtiment, en vue de plus de lumière du jour. « C'est pourquoi le déploiement sera progressif jusqu'en 2026 », exlique Guy Elewaut, directeur marketing de Colruyt. « Plutôt que de se couper d'une filière importante pour l'économie belge - plus de 230 élevages belges pour Colruyt -, nous prenons notre responsabilité en choisissant d'accompagner nos partenaires dans leur durabilisation. »

En aval de la filière, soit pour nos clients, rien ne change : Colruyt continuera de garantir les meilleurs prix pour son poulet. « Nous resterons fidèles à notre promesse, même en augmentant nos standards », confirme Guy Elewaut.

Colruyt et OKay sont les premières enseignes à évoluer vers les critères du Better Chicken Commitment d'ici 2026. Guy Elewaut : « Avec cette mesure, nous faisons un grand pas en avant dans le domaine du bien-être animal pour le poulet. Nous facilitons la tâche de nos clients pour qu'ils puissent faire un choix durable en matière de bien-être animal. En outre, nous espérons avoir un impact positif sur l'ensemble du secteur. En appliquant ces normes à notre poulet standard, qui représente plus de 73 % de notre volume total de poulet, nous espérons faire la différence et inspirer la filière. » Aujourd'hui, plus de 200 grandes entreprises de l'agro-alimentaire en Europe se sont engagées à suivre les standards du Better Chicken Commitment, positionnant ainsi les normes comme la référence future pour le poulet standard du continent. Colruyt et OKay seront également les premières enseignes à inscrire le procédé Nestborn ou One2Born au cahier des charges.



Le bien-être animal est inscrit haut dans l'agenda de Colruyt Group et fait même partie des 4 piliers de sa politique de durabilité. Ces dernières années, le groupe a pris toute une série de mesures visant à améliorer le bien-être animal. Les enseignes de Colruyt Group ont été les premières à ne plus vendre d'œufs de poules élevées en batterie ou encore à bannir la castration des porcelets au profit de la vaccination. La viande de lapin provient d'animaux issus de systèmes de parcs plus respectueux des animaux. Et dans les abattoirs, des mesures ont été mises en place afin que le processus d'abattage soit mieux contrôlé et qu'il engendre le moins de stress et de douleur possible. Stefan Goethaert, directeur général de Colruyt Group Fine Food et en charge de la durabilité au sein des filières : « Pour nous, l'objectif est clair : traiter les animaux avec respect tout au long de la chaîne. Il s'agit d'un processus d'apprentissage dans lequel nous nous engageons pas à pas. Tout d'abord avec nos fournisseurs, puis plus largement avec le secteur et les autorités compétentes. »

