Colruyt N : 7 belges sur 10 veulent opérer des choix responsables… mais restent dans le flou

26 mai 2021

Dans une enquête iVOX réalisée auprès de 2000 Belges début mai, Colruyt Group s'est intéressé aux priorités de nos concitoyens en matière d'environnement. Il s'agissait également de mesurer le degré de conscientisation de leur empreinte écologique. De l'étude en ligne, il ressort que la notion d'empreinte écologique est loin d'être évidente pour les répondants. Un manque de clarté qui constitue le principal obstacle à un mode de vie plus respectueux de notre planète. Parmi les autres enseignements importants, l'on note qu'une majeure partie des personnes interrogées estiment que leur supermarché doit œuvrer à réduire l'impact écologique de ses produits… tout en reconnaissant, dans les mêmes proportions, que cette responsabilité incombe également à chacun d'entre nous. Avec le déploiement de l'Eco-Score, Colruyt Group veut pouvoir offrir un outil clair et compréhensible pour ses clients.

L'étude montre clairement que les Belges ne savent pas définir correctement l'empreinte écologique : seuls 17 % ont choisi la définition la plus proche de la vérité : 'un chiffre qui représente la quantité de sol fertile et de surface d'eau nécessaires pour fabriquer un certain produit'[1]. Plus étonnant encore : un grand nombre de Belges (39 %), surtout dans la tranche d'âge des moins de 35 ans (43 %), pensent qu'il s'agit d'un chiffre qui représente la quantité d'émissions de CO2 nécessaire pour fabriquer un produit. 23 % des répondants ne savent pas du tout ce qu'est l'empreinte écologique. L'Éco-score est donc le parfait outil pour éveiller la conscience écologique des consommateurs.

L'objectif de l'Éco-Score est de sensibiliser les belges mais aussi de leur faire découvrir ce qui se cache derrière les étiquettes. L'empreinte écologique d'un produit tient compte d'une série de critères, tout au long de la filière d'un produit donné : le champ, l'élevage, le transport, la transformation, la distribution et la gestion des déchets, ... et sur plusieurs catégories d'impact, il va donc plus loin que la seule empreinte carbone (ou CO2). Et tous ces aspects sont pris en compte dans le calcul de l'Éco-Score.

L'enquête montre que le manque de clarté et le doute sont les principaux obstacles à un mode de vie écologique. Ce doute est pour beaucoup de Belges une contrainte importante, plus encore que les raisons financières. Une majorité de Belges (60 %) déclarent en effet vouloir adopter un comportement plus respectueux de l'environnement, sans pour autant savoir comment s'y prendre.

Un tiers des Belges (dont une majorité de jeunes) estiment être bien informés par leur supermarché à propos du caractère écologique de tel ou tel produit. 3 Belges sur 4 reconnaissent cependant ne savoir distinguer les éléments les plus impactants sur l'environnement, tant ils sont complexes et nombreux.

C'est d'ailleurs la principale raison évoquée par un quart des Belges quant à la difficulté d'adopter un mode de vie écologiquement responsable, si l'on s'en réfère au top 3 des pierres d'achoppement :

Je trouve difficile de déterminer la solution la plus durable (26%)

Vivre de façon écologiquement responsable est trop coûteux (23%)

Penser à l'environnement à chaque petite décision est tout simplement impossible (16%)

Autant d'enseignements qui renforcent la conviction de Colruyt Group sur l'utilité d'un Éco-Score pour poser des choix éclairés.

Dans l'ensemble, un Belge sur deux (51%) culpabilise lorsqu'il achète des fruits et légumes qui viennent de loin. Près d'une personne sur cinq (17 %) déclare que l'impact écologique des produits la préoccupe. Sans surprise, ce sont les jeunes qui sont le plus concernés par ce sentiment (29%), à l'inverse des plus de 55 ans (9%).

Selon l'étude, 79 % des Belges pensent qu'il n'appartient pas seulement aux entreprises de proposer des options respectueuses de l'environnement, mais que cette responsabilité incombe aussi à chacun d'entre nous.

Mais qu'on ne s'y trompe pas : 4 Belges sur 5 estiment qu'il est important que leur supermarché s'efforce de réduire l'impact écologique de leurs produits. Et, là où les néerlandophones (72%) sont plus enclins à dire qu'il s'agit d'une responsabilité partagée, les Wallons (51%) et Bruxellois (51%) considèrent les autorités et les entreprises comme premiers responsables.

Colruyt Group ne s'arrête pas à l'introduction de l'Éco-Score en Belgique : l'entreprise entend également réduire activement l'empreinte environnementale de ses produits (alimentaires) de marques propres. À cette fin, l'enseigne examine systématiquement l'impact des produits de marques propres sur l'environnement, au moyen des analyses du cycle de vie. De cette manière, les équipes peuvent s'atteler à leur amélioration. En collaboration avec les fournisseurs, il sera alors décidé des actions à entreprendre pour réduire le plus possible l'impact desdits produits sur l'environnement.

