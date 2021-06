Colruyt N : Formation continuée

30 juin 2021

À partir de janvier 2022, Colruyt Group sera le premier employeur belge à proposer un cours interne de troisième cycle en marketing numérique en collaboration avec l'école de commerce VIVES. L'objectif de cette formation axée sur la pratique, qui comprend 108 heures de cours, est de donner aux (futurs) collaborateurs la possibilité de se spécialiser davantage dans la communication marketing numérique. Cette offre s'inscrit dans la conviction de Colruyt Group que l'apprentissage fait partie intégrante d'une carrière et qu'il permet aux personnes de s'épanouir, tant sur le plan personnel que dans leur travail. Avec la Marketing Academy récemment créée, le groupe de distribution belge veut continuer à mettre l'accent sur ces formations sur mesure pour ses propres spécialistes du marketing, convaincu qu'elles constituent une nouvelle forme de recrutement.

Le métier du marketing est en constante évolution. C'est pourquoi Colruyt Group considère qu'il est important que ses propres collaborateurs et ses futurs employés évoluent constamment et soient au fait des derniers développements du marketing numérique. Liesbeth Sabbe, directrice des RH de Colruyt Group : « Nous croyons fermement au potentiel de croissance de nos collaborateurs. Toute personne qui commence sa carrière aujourd'hui changera probablement d'emploi un certain nombre de fois. En partie délibérément pour réorienter sa carrière, mais aussi parce que les fonctions seront complètement différentes. Cette évolution est accélérée par des éléments tels que l'intelligence artificielle, la 5G, le (big) data et même la crise du coronavirus. En tant qu'organisation, nous voulons anticiper ces changements. »

En consultation avec l'école de commerce VIVES, il a donc été décidé de mettre en place un cours de troisième cycle au sein même de Colruyt Group. Il s'agira d'une formation adaptée aux modèles propres à Colruyt Group, avec des moments de coaching et des connaissances que les spécialistes du numérique pourront immédiatement appliquer 'sur le tas'. À la fin des 108 heures de formation, les participants recevront également un diplôme officiel. C'est une première belge, qui débutera en janvier 2022 et se poursuivra jusqu'après l'été. Le Postgraduate Digital Marketing est un programme fortement orienté vers la pratique au cours duquel les secrets du marketing (communication) numérique seront abordés. Des enseignants et des experts expérimentés exposeront les sujets avec les meilleures pratiques du terrain.

La formation, qui comprend 10 heures de coaching dans l'entreprise, se concentre sur le développement de plans et de stratégies de marketing (numérique), la réalisation et l'interprétation d'analyses numériques, le storytelling et bien plus encore. Katrien Cattoor, maître de conférences en études de marché, web design et marketing numérique et coordinatrice du programme de troisième cycle en marketing numérique à VIVES/Brugge Business School : « À VIVES/Brugge Business School, nous partons des besoins du marché du travail et du domaine professionnel pour organiser des formations permettant aux professionnels de développer leur carrière. Nous offrons un mélange idéal de théorie et de pratique qui peut être directement appliqué sur le lieu de travail. À cette fin, nous concevons les programmes avec des experts du monde de l'entreprise et sélectionnons des conférenciers issus du terrain. Le fait que nous ayons personnalisé un programme de marketing numérique de troisième cycle pour Colruyt Group s'inscrit parfaitement dans notre mission. Nous croyons fermement à la dynamique d'une telle coopération. »

Ce diplôme unique de troisième cycle en marketing numérique fait partie de l'offre de la Colruyt Group Marketing Academy, récemment créée. Cette Académie propose un large éventail de formations professionnelles sélectionnées sur la base des besoins de ses propres marketeers.

Une plateforme de la Marketing Academy a été créée à cet effet. Elle a pour objectif de rassembler les tutoriels, formations et conseils qui répondent aux intérêts spécifiques des spécialistes du marketing. Liesbeth Sabbe : « Cela va des meilleures pratiques des collègues aux conseils sur les dernières tendances : les connaissances internes et externes sont abordées. Nous voulons une offre qui s'adapte à leur travail, leurs projets et leurs intérêts spécifiques, compilée sur la base du comportement des clics et des moments d'apprentissage précédents. L'intelligence artificielle y joue un rôle important en tant que technologie sous-jacente permettant de présenter le contenu et la formation les plus pertinents aux collègues intéressés. Vous pouvez le voir comme un profil Netflix - mais à des fins d'apprentissage. »

Depuis des années, Colruyt Group s'engage pleinement en faveur de l'apprentissage tout au long de la vie, selon le principe qui veut que 'l'entreprise se développe en même temps que ses collaborateurs'. L'académie de Colruyt Group propose un large éventail de formations professionnelles et personnelles. En outre, au cours du dernier exercice (2019-20), le groupe a investi pas moins de 38 779 300 euros dans la formation et le développement de ses collaborateurs, soit l'équivalent de 3,04 % de la masse salariale.

Colruyt Group voit un grand potentiel dans une nouvelle forme hybride d'apprentissage sur le lieu de travail, dont ce cours de troisième cycle peut être considéré comme le premier point de départ. « Nous restons convaincus que la culture d'entreprise et les opportunités de carrière sont - et resteront - des critères importants lorsqu'il s'agit de choisir une entreprise. Nous espérons bien sûr que la Marketing Academy attirera également de nouveaux talents. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'évoluer dans son travail. Chez Colruyt Group, l'apprentissage fait partie intégrante de votre travail. Et nous voulons cela pour tout le monde : que vous soyez au début ou au milieu de votre carrière », conclut Liesbeth Sabbe.

