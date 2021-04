Colruyt N : Group est le premier distributeur à tester une livraison silencieuse avec un camion électrique de 44 tonnes à Bruxelles

21 avril 2021

Aujourd'hui, Colruyt Group a effectué sa première livraison silencieuse à Bruxelles avec un camion électrique de 44 tonnes. Il s'agit d'une première en Belgique, événement qui n'a d'ailleurs pas échappé à la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt. Le camion électrique est silencieux, n'émet pas de Co2 et sa capacité de charge est élevée. Cette phase de test du camion de 44 tonnes offre des perspectives d'avenir à Colruyt Group, qui livre quotidiennement 1 000 tonnes de produits à 24 magasins dans la région bruxelloise. Le distributeur franchit ainsi une étape importante en faveur des livraisons plus durables dans un contexte urbain.

Martine Pauwels, directrice Supply chain chez Colruyt Meilleurs Prix : « Les livraisons à l'aide de camions électriques sont idéales pour les grandes villes. Ce test de livraison silencieuse effectuée au magasin Colruyt Meilleurs Prix d'Anderlecht met en évidence les nombreux avantages des livraisons électriques dans les zones urbaines : les habitants sont sûrs de trouver les produits dont ils ont besoin en magasin, les riverains subissent moins de nuisances sonores et, grâce à la grande capacité de charge du camion, beaucoup moins de trajets sont nécessaires. Ce camion de 44 tonnes nous permet en effet de réduire le nombre de trajets par jour et de livrer les 1 000 tonnes de produits nécessaires aux Bruxellois. Une solution efficace qui soulage le trafic. »

« Elke Van den Brandt, ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière : « La qualité de l'air est une priorité essentielle pour le gouvernement bruxellois. Ce test constitue une étape importante pour rendre la chaîne logistique et le transport de marchandises plus durables. Je ne peux que me réjouir des initiatives prises en ce sens par des entreprises, telles que Colruyt Group aujourd'hui, et de la possibilité de collaborer sur ce plan. »

Martine Pauwels poursuit : « Chez Colruyt Group, nous pensons qu'il est important de toujours pouvoir travailler de concert avec d'autres parties prenantes, telles que le gouvernement bruxellois dans ce cas, pour rendre les livraisons plus durables dans un contexte urbain. »

Colruyt Group entend réduire de 40 % ses émissions de Co 2 relatives d'ici 2030 (par rapport à 2008) et, ce faisant, s'attache également à rendre sa logistique plus durable. Martine Pauwels explique : « Cette première livraison silencieuse constitue une étape supplémentaire dans notre quête visant à durabiliser notre chaîne d'approvisionnement. Afin de rendre notre transport de marchandises plus durable, nous investissons, en tant que distributeur, dans diverses technologies vertes : notre parc compte actuellement huit camions roulant au CNG (gaz naturel comprimé). Depuis 2015, deux tracteurs de terminal électriques sont opérationnels sur nos propres sites et depuis décembre, nous testons également un camion à hydrogène. Nous sommes intimement convaincus que chaque énergie a sa propre application et peut être utilisée en association avec d'autres, de manière complémentaire. C'est ainsi que nous nous efforçons de mettre en place un transport efficace avec la plus faible incidence possible, pas à pas. »

Martine Pauwels : « Dans notre ambition de réaliser des livraisons silencieuses et sans émissions, nous accordons constamment une attention particulière à la qualité de vie, à la sécurité, à la santé et à l'environnement. Afin de pouvoir effectuer nos livraisons de manière encore plus silencieuse, nous recherchons de nouveaux matériaux pour les semi-remorques, nous menons des actions de sensibilisation à l'angle mort des camions et tous nos chauffeurs reçoivent une formation appropriée pour conduire de manière courtoise et sûre. Les chauffeurs signent également notre charte de courtoisie. »

