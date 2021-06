Colruyt N : Informations annuelles consolidées relatives à l'exercice 2020/21

Colruyt Group a décidé de cesser la vente de l'assortiment non alimentaire généraliste par le biais du site web Collishop à partir d'octobre 2020. En opérant ce choix, le groupe pourra se concentrer et miser sur une

a des effets divers sur Colruyt Group. Au cours de l'exercice 2020/21, les magasins d'alimentation ont traité des volumes plus élevés et ont de nouveau rempli par ce biais leur rôle essentiel dans la chaîne alimentaire. Les magasins

La marge brute a augmenté à 28,1% du chiffre d'affaires en 2020/21. Hors carburants, elle a connu une hausse de 71 points de base. L'évolution de la marge s'explique principalement par une pression promotionnelle moindre au début de l'exercice (interdiction des promotions et des réductions dans les supermarchés belges), divers effets de l'éventail de produits, des provisions liées à la COVID-19, des améliorations opérationnelles ainsi que la consolidation intégrale de The Fashion Society et de Joos Hybrid.

Au cours de l'exercice 2020/21, le chiffre d'affaires alimentaire du groupe en Belgique a progressé plus lentement que celui de l'ensemble du marché car proportionnellement, Colruyt Group dispose de moins de magasins de proximité que la moyenne du marché. Durant la crise sanitaire de la COVID-19, les concepts de magasin de proximité ont vu leur chiffre d'affaires augmenter davantage que les autres formules de magasins. De ce fait, la part de marché de Colruyt Group en Belgique (Colruyt Meilleurs Prix, OKay et Spar) a diminué à 31,3% durant l'exercice 2020/21 (32,1% en 2019/20).

Le chiffre d'affaires de Colruyt Group a augmenté de 3,7% pour atteindre plus de EUR 9,9 milliards en 2020/21. Les activités liées aux carburants de DATS 24 ont vu leur chiffre d'affaires diminuer en 2020/21. Hors carburants, le chiffre d'affaires a progressé de 6,4%. L'évolution du chiffre d'affaires a été influencée par la crise liée à la COVID-19 (à la fois à la fin 2019/20 et en 2020/21), la consolidation intégrale de The Fashion Society et de Joos Hybrid ainsi que l'arrêt des ventes non alimentaires sur le site web Collishop.

Les coûts opérationnels nets sont passés de 18,4% à 19,6% du chiffre d'affaires. L'augmentation s'explique principalement par la COVID-19 et les investissements que le groupe opère résolument dans le personnel, les produits de marques maison, les canaux de distribution et les projets de conversion. Le pourcentage en 2020/21 a également été influencé par la diminution du chiffre d'affaires des activités liées aux carburants ainsi que la consolidation intégrale de The Fashion Society et de Joos Hybrid.

Les coûts liés à la COVID-19 portaient principalement sur les différentes mesures prises par Colruyt Group en vue de garantir la sécurité et la santé de ses collaborateurs et de ses clients. Par ailleurs, en remerciement des efforts fournis, le groupe a octroyé une rémunération et des jours de congé supplémentaires aux collaborateurs de la vente, de la logistique et de la production, pour un montant estimé à EUR 40 millions durant la crise sanitaire de la COVID-19 (de la fin février 2020 à juin 2021). Des collaborateurs internes et externes sont allés prêter main- forte dans les magasins d'alimentation ainsi que dans les départements logistiques et de production.

la fin mars 2021, Colruyt Group comptait 31.189 collaborateurs (équivalents temps plein). La hausse de 2.133 équivalents temps plein par rapport au 31 mars 2020 s'explique en partie par l'acquisition de The Fashion Society et de Joos Hybrid.

L'apport des activités d'énergie éolienne renouvelable d'Eoly dans la holding énergétique Virya Energy a donné lieu à un effet positif unique de EUR 31 millions au premier semestre de l'exercice 2020/21.

Le cash-flowd'exploitation (EBITDA) représentait 8,6% du chiffre d'affaires.

Abstraction faite de la plus-value réalisée sur l'apport d'Eoly Energy, la marge EBITDA s'élevait à 8,3% du chiffre d'affaires (8,4% en 2019/20). L'augmentation de la marge brute a été neutralisée par la hausse des coûts opérationnels.

Les amortissements et pertes de valeur ont enregistré une hausse de EUR 32 millions. L'augmentation s'explique principalement par la consolidation intégrale de The Fashion Society et de Joos Hybrid (EUR 15 millions) ainsi que par les investissements continus dans les magasins, les centres de distribution et les programmes de transformation.

Le résultat d'exploitation (EBIT) se montait à EUR 523 millions, soit 5,3% du chiffre d'affaires en 2020/21. Abstraction faite de la plus-value réalisée sur l'apport d'Eoly Energy, la marge EBIT s'élevait à 5,0% du chiffre d'affaires (5,3% en 2019/20).

La quote-part dans le résultat des participations a diminué à EUR -4 millions en 2020/21 (EUR 52 millions en 2019/20).

Virya Energy a vu son résultat augmenter au premier semestre et diminuer au second, principalement à la suite d'effets uniques. Au cours du second semestre 2019/20, l'apport de Parkwind (énergie éolienne offshore) dans Virya Energy a donné lieu à un effet positif unique de EUR 45 millions sur le résultat de Colruyt Group. The Fashion Society et Vendis Capital ont vu leurs résultats diminuer en raison principalement de la COVID-19. Depuis août 2020, The Fashion Society est intégralement consolidée et n'est plus comptabilisée en tant que coentreprise selon la méthode de mise en équivalence.

Le taux d'imposition effectif se montait à 20,0% au cours de l'exercice 2020/21 et a été influencé par la réforme de l'impôt des sociétés en Belgique, les investissements dans des projets d'innovation et de conversion et l'apport d'Eoly Energy.

Le bénéfice de l'exercice s'élevait à EUR 416 millions (4,2% du chiffre d'affaires).

Abstraction faite de la plus-value réalisée sur l'apport d'Eoly Energy, le résultat net se montait à EUR 385 millions, soit 3,9% du chiffre d'affaires, en 2020/21 (EUR 380 millions

hors effets uniques, soit 4,0% du chiffre d'affaires, en 2019/20).

Le Conseil d'administration proposera un dividende brut de EUR 1,47 par action à l'Assemblée générale des actionnaires.

