Colruyt N : Le magasin Spar rénové de Paal ouvre ses portes le 3 juin

31 mai 2021

Le jeudi 3 juin, le magasin Spar Colruyt Group de Paal rouvrira ses portes à l'issue d'une rénovation en profondeur. Le supermarché de proximité a été rénové avec une attention particulière portée à la fraîcheur, la durabilité et la convivialité. Résultat ? Une expérience en magasin agréable, avec un département frais ouvert où l'on se sent comme dans un marché. Le Spar de Paal est plus que jamais un supermarché incontournable grâce au service amical et aux délicieuses spécialités maison.

L'entrepreneuriat est dans les gênes de Frie Voeten. En 1998 déjà, elle ouvrait son supermarché dans le centre de Paal. « En 2019, nous avons définitivement opté pour la bannière Spar, et je suis toujours contente de ce choix », raconte Frie. « Le soutien professionnel de Spar Colruyt Group nous donne la chance de grandir et de nous améliorer. L'expérience en magasin et l'assortiment de produits frais sont sensiblement mis en avant. Grâce à cette rénovation en profondeur, nous jouons à fond la carte de l'avenir. »

Ces dernières semaines, le magasin Spar de Paal a été rénové en profondeur, arborant aujourd'hui un style frais et contemporain. Dès l'entrée, un sentiment d'ouverture et d'espace se fait sentir. Le regard se pose directement sur le coin boulangerie et le meuble réfrigéré présentant les charcuteries et fromages fraîchement coupés et emballés en magasin, ainsi que sur l'étal des fruits et légumes. « Nous avons pensé à tout », explique Frie. « Des caisses modernes, un nouveau plancher, une meilleure répartition, de nouveaux meubles pour le pain et les produits frais… Je suis surtout fière de notre vaste assortiment de plats cuisinés, salades et en-cas : ils sont préparés sur place au quotidien. Parfait pour les clients qui n'ont pas le temps de cuisiner eux-mêmes, mais qui souhaitent tout de même manger équilibré. »

Le Spar de Paal a été rénové de manière durable. Le système de refroidissement fonctionne à l'aide d'un fluide réfrigérant bien moins nocif pour l'environnement et rejetant moins de CO 2 , et la chaleur résiduelle est récupérée. Ce système permet une consommation énergétique minimale et une moindre production de gaz à effet de serre. « L'ambiance conviviale en magasin est due à un éclairage bien étudié. Pour ce faire, nous utilisons des lampes LED très économes en énergie », ajoute Frie Voeten.

Le plus grand avantage du Spar de Paal est indubitablement le service attentionné qui y est proposé. L'équipe de 9 collaborateurs est prête à servir personnellement les clients au quotidien et à les aider avec le sourire. De temps à autre, ils reçoivent également de l'aide d'étudiants jobistes, qui apprécient le fait d'apprendre à connaître le commerce de détail dans leur région.

« Le Spar de Paal se situe en plein centre du village, à deux pas de l'église », raconte Frie. « Heureusement, un grand parking est disponible sur la place devant notre magasin. Il est donc facile de nous rejoindre en voiture. » L'ouverture du Spar rénové de Paal le 3 juin revêtira un caractère festif, avec de nombreuses actions pour les clients. Bien entendu, toutes les mesures pour lutter contre la pandémie de coronavirus seront respectées.

« J'ai hâte de rencontrer nos clients, habituels ou nouveaux, et d'entendre leurs réactions », conclut Frie Voeten. « Je suis certaine qu'ils se sentiront comme chez eux dans notre magasin rénové. »