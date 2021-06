Colruyt N : Le magasin Spar rénové de Tongerlo ouvre ses portes le 1er juillet

28 juin 2021

Le jeudi 1er juillet, le magasin Spar Colruyt Group de Tongerlo rouvrira ses portes à l'issue de travaux de rénovation. Le supermarché de proximité a été rénové en profondeur avec une attention toute particulière portée sur la durabilité et la convivialité. Le Spar de Tongerlo entend mettre l'accent sur la convivialité et les produits frais de qualité. Grâce au nouveau distributeur automatique de pain, les clients peuvent également profiter de pains frais en dehors des heures d'ouverture.

L'esprit d'entreprise est dans les gênes de Tim Peeters, l'entrepreneur indépendant du magasin Spar de Tongerlo. « Tout a commencé dans le magasin Spar de mes parents à Oevel, un village à quelques kilomètres de Tongerlo. Il y a 11 ans environ, j'ai décidé de satisfaire mon ambition de développement et de prendre mon envol. C'est ce qui m'a amené à Tongerlo. » Voilà comment Tim est arrivé à la tête d'un magasin Spar, qu'il gère avec l'aide d'une vingtaine de collaborateurs. Aujourd'hui, le supermarché de proximité a fait peau neuve dans le style de la nouvelle génération de magasins.

Ces dernières semaines, le Spar de Tongerlo a été rénové de fond en comble et un vent de fraîcheur souffle à présent sur son aménagement. « Nous avons pensé à tout », déclare Tim. « Des caisses modernes, un nouveau revêtement de sol, un nouvel îlot de refroidissement et de nouveaux meubles pour le pain. Même la façade a été rafraîchie. Je suis surtout très fier de notre espace fraîcheur faisant la part belle aux produits artisanaux, où nous avons gardé un boucher et un traiteur qui travaillent sur place. » Le magasin est équipé d'armoires de pousse pour permettre à la pâte des pistolets, baguettes et viennoiseries de monter et les collaborateurs cuisent chaque jour du pain et des pistolets frais. Dès maintenant, un distributeur automatique de pain est également accessible sur le parking.

Le plus grand atout du magasin Spar de Tongerlo est sans conteste le service amical et attentionné qui y est proposé. L'équipe accueille les clients personnellement et est prête à les aider au quotidien avec le sourire. L'équipe reçoit ponctuellement de l'aide d'étudiants appréciant le fait d'apprendre à connaître le monde de la grande distribution dans leur région.

Le Spar de Tongerlo a été rénové de manière durable. Le système de refroidissement fonctionne à partir d'un fluide réfrigérant bien plus respectueux de l'environnement et la chaleur résiduelle est récupérée, ce qui fait baisser drastiquement la consommation d'énergie et la production de gaz à effet de serre. « Si vous faites attention, vous remarquerez que nous avons opté pour des lampes LED partout en magasin. Elles sont bien plus économes en énergie que les lampes standards », ajoute Tim.

Toute l'équipe du magasin Spar de Tongerlo a hâte d'accueillir ses clients dans le magasin rénové dès le 1er juillet. De nombreuses actions intéressantes sont d'ailleurs prévues au cours du mois pour l'occasion, en plus des actions présentes dans le dépliant Spar. Bien entendu, toutes les mesures sanitaires pour lutter contre la pandémie de coronavirus seront respectées.

