Colruyt N : Ouverture du Colruyt rénové et agrandi de Veurne

29 mars 2021

Votre Colruyt Meilleurs Prix de Veurne rouvrira ses portes le mercredi 31 mars. Le magasin a été totalement réaménagé et sa surface commerciale a également été agrandie. Vous pourrez donc y faire vos courses plus agréablement et bénéficier d'un plus large assortiment. En outre, Colruyt a misé sur le développement durable en concevant un magasin à basse consommation d'énergie.

Le magasin Colruyt de Veurne a été totalement réaménagé et sa surface commerciale agrandie s'étend désormais sur 2 000 m2. La gérante Siska Ryngaert explique : « Un plus grand magasin est synonyme d'un plus vaste assortiment, aussi bien de marques nationales que de marques propres. Pour la viande fraîche, les clients trouveront leur bonheur dans une boucherie en libre service. Ils y verront nos bouchers qualifiés à l'œuvre dans un atelier ouvert. Ceux-ci découpent et emballent la viande sur place. Il sera donc facile de s'adresser à eux pour passer une commande spéciale ou pour obtenir un renseignement. »

Le point d'enlèvement Collect&Go a également été rénové afin de pouvoir accueillir plus de clients. Collect&Go est le service de courses en ligne de Colruyt Group. Les clients envoient leur liste de courses sur collectandgo.be ou via l'application. Les collaborateurs préparent leurs courses et les clients viennent les retirer dans le point d'enlèvement, au moment de leur choix.

La rénovation du magasin du Veurne s'inscrit parfaitement dans le cadre du programme de développement durable de Colruyt. Ce magasin basse énergie est équipé d'une pompe à chaleur qui lui fournit l'eau chaude et lui permet de réduire de 99 % ses émissions de gaz à effet de serre. Le magasin est également doté d'un système de récupération de la chaleur résiduelle des installations de réfrigération. Colruyt assure ainsi un bon bilan énergétique et une empreinte carbone moindre. En outre, le parking dispose d'un grand emplacement pour les vélos, pouvant accueillir des modèles plus imposants, tels que les vélos-cargos, ainsi que des bornes de recharge pour les voitures électriques.

Compte tenu de la situation sanitaire, il n'y aura pas de soirée portes ouvertes à l'occasion de l'ouverture du magasin. La gérante Siska Ryngaert ajoute : « Venez découvrir votre magasin Colruyt de Veurne rénové, nous vous offrirons un petit cadeau de bienvenue. Avec toute mon équipe, nous sommes très impatients de vous accueillir en toute sécurité. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons également de respecter toutes les règles sanitaires. »

• Marleen Claeys (manager régional) au 02 345 23 45.

• Eva Biltereyst (responsable presse Colruyt Meilleurs Prix) au 0479 72 29 10.

Colruyt Veurne

Vaartstraat 18

8630 Veurne

lun. - sam. : 8 h 30 - 20 h

ven. : 8 h 30 - 21 h *

* Temporairement fermé à 20 h le vendredi.



