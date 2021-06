Colruyt N : Un nouveau magasin Spar ouvre ses portes à Spa

7 juin 2021

Le jeudi 10 juin, un tout nouveau Spar Colruyt Group ouvrira ses portes dans le centre de Spa. Ce magasin de proximité facile d'accès fait la part belle aux produits frais. Les clients bénéficient ainsi d'un large assortiment de fruits et légumes, de pains frais et de pâtisseries, et d'un espace traiteur avec un cuisinier attitré qui prépare des spécialités italiennes et du terroir. Christophe Burnet, l'entrepreneur indépendant du Spar de Spa, mise notamment sur un accueil chaleureux des clients avec son équipe et sur les activités locales de cette commune touristique. Pour fêter l'ouverture du magasin, votre Spar vous offre du jeudi 10 juin au dimanche 13 juin inclus, dès 30 € d'achats, une bouteille La Gioiosa et Amorosa Millesimato 75 cl en cadeau.

Les produits frais sont sans conteste l'étendard du nouveau magasin Spar de Spa. Christophe Burnet, l'entrepreneur indépendant dispose tout d'abord d'un large comptoir traiteur dont les plats sont préparés par son cousin, diplômé d'une école de cuisine italienne. Pas étonnant, dès lors, que le client retrouve un large assortiment de préparations de la botte. « Nous proposons non seulement des plats italiens (80 % du comptoir), mais aussi des plats locaux (les 20 % restants). Nous avons aussi misé sur les fruits et légumes, et le rayon boulangerie, synonymes de fraîcheur et de qualité », explique Christophe Burnet. Les collaborateurs cuisent eux-mêmes différentes sortes de pain, des viennoiseries et des petits pains de qualité. Le rayon est très épuré pour que les clients puissent trouver directement ce qu'ils cherchent.

Le tout nouveau magasin Spar est idéalement situé : en plein centre de la ville thermale, à 200 mètres du casino. Le magasin de proximité situé avenue Reine Astrid 71 est facilement accessible à pied, à vélo et en voiture, non seulement pour les habitants des alentours, mais également pour les touristes. Il dispose d'un large parking de 53 places réservées à la clientèle. Cette situation centrale permet également à Christophe Burnet de réaliser des synergies avec les activités locales de la commune, comme le marché du mardi ou la brocante du dimanche.

Un autre grand atout du nouveau Spar de Spa est la convivialité de l'accueil. Christophe Burnet a une longue expérience professionnelle chez Spar et il connaît bien les habitudes de la clientèle de la région. Avant de prendre les rênes du Spar de Spa, il a géré plusieurs années le Spar de Sprimont. Tout comme lui, l'ensemble de son équipe provient de la région pour servir au mieux la clientèle locale. Enfin, grâce aux écrans numériques, les clients peuvent se laisser inspirer par des recettes ou des informations sur les produits. En cas de question, les collaborateurs du Spar de Spa se feront un plaisir de fournir toutes les informations utiles.

