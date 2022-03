Communiqué de presse : DreamLand ouvre 5 magasins pop-up jardin & terrasse à Jambes, Courtrai, Hal, Tongerlo et Lede

Mercredi 16 mars 2022

Suite au succès florissant des années précédentes, DreamLand a décidé d'ouvrir à nouveau plusieurs magasins pop-up Jardin & Terrasse en 2022. Ceux de Jambes, Courtrai, Hal et Tongerlo seront accessibles dès ce 16 mars, et celui de Lede dès le 1er avril. Les clients pourront y découvrir jusqu'au 23 juillet un vaste choix de meubles de jardin. Une tendance se confirme depuis plusieurs années : les familles souhaitent profiter pleinement de leur jardin. Cela implique l'achat de salons de jardin, chaises longues, parasols, décoration de jardin, piscines pour enfants, piscines hors sol et bien plus encore.

DreamLand, le leader de marché des jeux d'extérieur a réintroduit avec succès les meubles de jardin dans son assortiment il y a quelques années. Dieter Struye, directeur général de Colruyt Group non-food, se félicite de ce retour gagnant : « Les clients apprécient clairement notre qualité, nos prix et notre vaste choix. DreamLand va donc soutenir à nouveau la combinaison "jouer à l'extérieur" et "en profiter à l'extérieur" cette année. Des meubles de jardin aux parasols, en passant par les piscines et les jacuzzis: les clients trouvent chez nous tout ce qu'il leur faut pour vivre des moments inoubliables dans leur jardin. »

L'intégralité de l'assortiment jardin et jeux d'extérieur est exposée sur dreamland.be, mais DreamLand souhaite aussi donner aux clients la possibilité de découvrir les articles de près. Les meubles de jardin en bois sont certifiés FSC/PEFC. Et dans les pop-up, les clients peuvent profiter des connaissances et des conseils professionnels d'experts du jardin. Dieter Struye : « Les meubles de jardin représentent un gros investissement pour beaucoup de familles : ces dernières préfèrent donc tout naturellement les voir en vrai et les tester avant l'achat. Les pop-up Jardin & Terrasse jouent donc un rôle-clé à cet égard. »

Les magasins pop-up de Jambes, Courtrai, Hal et Tongerlo ouvriront leurs portes le 16 mars, celui de Lede le 1er avril. Ils offrent aux visiteurs un espace variant de 600 à 900 m² dédié aux meubles de jardin, parasols, transats, chauffages de terrasse, éclairages de jardin, décorations, etc.. Les 5 pop-up resteront ouverts jusqu'au 23 juillet inclus.

Traditionnellement, les ventes de ces articles sont dopées à l'approche du printemps, mais l'engouement bat des records ces derniers temps, selon Dieter Struye : « Pour la troisième année consécutive, nous constatons que les clients se précipitent sur les meubles de jardin, trampolines, portiques et piscines. Les familles profitent de plus en plus du printemps et de l'été dans leur propre jardin et investissent donc plus que jamais dans les plaisirs au grand air. »

Contact

Service clientèle DreamLand

+32 (0)2 363 56 56 du lundi au samedi

de 8 h 30 à 20 h (21 h le vendredi)

dreamland@dreamland.be

Silja Decock, responsable presse de Colruyt Group

+32 (0)473 92 45 10

press@colruytgroup.com

Informations pratiques

Jambes

Rue Commandant Tilot 39

5100 Namur

Ouvert du 16 mars au 23 juillet 2022 inclus

Courtrai

Ringlaan 14

8520 Kuurne

Ouvert du 16 mars au 23 juillet 2022 inclus

Hal

Auguste Demaeghtlaan 230

1500 Hal

Ouvert du 16 mars au 23 juillet 2022 inclus

Tongerlo

Geneinde 30

2260 Tongerlo

Ouvert du 16 mars au 23 juillet 2022 inclus

Lede

Wichelsesteenweg 194

9340 Lede

Ouvert du 1er avril au 23 juillet 2022

Denderleeuw - tente

Kasteelstraat 28

9470 Denderleeuw

Heures d'ouverture

Du lundi au jeudi : de 10 à 18 h 30

Le vendredi : de 10 à 19 h

Le samedi : de 9 h 30 à 18 h 30

Le dimanche et les jours fériés : Fermé

About DreamLand

DreamLand, filiale de Colruyt Group depuis 1994, est une chaîne de magasins pour toute la famille et pour toutes les saisons. Elle propose notamment un vaste choix de jouets, jeux d'extérieur, meubles de jardin, fournitures scolaires, articles multimédia, jeux vidéo, chambres d'enfants, B.D. et livres. DreamLand inspire les enfants et leurs parents, famille et amis, et les incite à s'amuser ensemble. Outre un webshop, DreamLand compte aujourd'hui 47 magasins : 33 en Flandre et 14 en Wallonie. Plus de 800 personnes travaillent pour l'enseigne.

