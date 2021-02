Etn Fr Colruyt : Introduction chez Bio-Planet de la coriandre issue de la ferme verticale de Colruyt Group

Suivre Bio-Planet

Bio-Planet est le supermarché 100 % durable de Colruyt Group. L'enseigne propose quelque 6 000 produits biologiques, écologiques et respectueux de l'environnement : fruits et légumes frais du jour, pain, viande, pâtes, boissons, produits d'entretien, livres et produits de soin. Bio-Planet les sélectionne rigoureusement en accordant l'attention nécessaire aux aspects que sont la culture biologique, la santé et l'empreinte environnementale. Seuls les produits et articles respectueux de l'homme et de l'environnement se retrouvent en rayon.

Le premier magasin Bio-Planet a ouvert ses portes à Courtrai en 2001. Aujourd'hui, la chaîne de supermarchés compte une trentaine de magasins en Belgique et propose ses références sur Collect&Go, le service de courses en ligne de Colruyt Group. Bio-Planet entend rendre la « consommation réfléchie » accessible à tous. De plus, chaque magasin est construit à l'aide de matériaux et techniques durables. Bio-Planet compte plus de 500 collaborateurs.