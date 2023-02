La levée de fonds réalisée dans le cadre des obligations retail vertes de Colruyt Group est un succès : « Une confirmation supplémentaire du cap durable que nous maintenons

Mardi 21 février 2023

Le 8 février, Colruyt Group a lancé pour la première fois la possibilité de souscrire à une obligation retail verte. La souscription à cette émission, qui s'inscrit dans le cadre du Sustainable Financing Framework, a débuté le 10 février 2023 et a très rapidement rencontré un vif succès auprès des investisseurs. Les 250 millions d'euros visés ont été levés en une journée à peine. Ces fonds seront utilisés pour financer de nombreux projets durables existants et nouveaux du groupe durant les années à venir. Ce jour marque une étape finale dans l'émission effective et les obligations sont cotées aujourd'hui pour la première fois sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles. Ce qui a été symboliquement mis en évidence par la sonnerie de la cloche Euronext ce matin.

Ces dernières années, le marché des obligations retail était moins attractif en raison des taux d'intérêt bas, voire négatifs. Stefaan Vandamme, CFO de Colruyt Group : « Dès que le choix d'émettre une obligation retail a été opéré, il était évident pour nous que celle-ci serait liée à notre stratégie en matière de durabilité. Dans le cadre de cette obligation retail verte, le produit net est alloué au financement de projets verts, tels que l'investissement dans le « transport à zéro émission », la gestion circulaire de l'eau, les énergies renouvelables, la durabilisation des bâtiments... De cette manière, nous entendons continuer à honorer notre engagement visant à investir à long terme dans un avenir durable ». Belfius Banque, BNP Paribas Fortis et KBC Banque ont agi en tant que Joint Lead Managers lors de l'émission des obligations retail vertes.

Cette émission s'inscrit dans le cadre du Sustainable Financing Framework, le résultat d'une collaboration unique entre différentes équipes au sein de Colruyt Group, allant du domaine Sustainability et des activités concernées au département Finance et à KBC en la qualité de Sustainable Structuring Agent. Ce Sustainable Financing Framework définit les conditions qui, selon le groupe de distribution, doivent être remplies pour qu'un projet puisse bénéficier d'un label durable.

Colruyt Group est toujours proche du client. L'idée d'impliquer le grand public dans des projets verts n'est pas neuve pour le groupe de distribution. Eoly Coopération avait déjà été créée auparavant, permettant aux citoyens de participer à la construction et aux produits générés par des éoliennes terrestres. Et la participation des citoyens dans l'énergie éolienne en mer a suivi quelques années plus tard par le biais de NorthSeaWind. Depuis novembre 2022, les clients peuvent épargner des points dans leur app Xtra en achetant des produits alimentaires à l'Éco-score A ou B, et soutenir ainsi des projets respectueux de l'environnement.

Par le biais de cette obligation retail verte, Colruyt Group a voulu aller encore plus loin en permettant au grand public de participer à ses projets de durabilisation et en lui octroyant une rémunération fixe en retour dans ce cadre. Le faible montant de souscription de EUR 1.000 a rendu cet objectif accessible.

Jusqu'à 60 % des fonds levés seront alloués à des projets verts qui ont déjà été réalisés au cours de l'année écoulée et de l'année en cours. Stefaan Vandamme : « Comme décrit dans le Prospectus, il s'agit en partie d'un refinancement de dettes existantes. Par ailleurs, c'est une étape logique dans la poursuite de la diversification des moyens de financement de Colruyt Group ». Les fonds restants seront alloués à des projets verts qui s'annoncent dans les années à venir. Il peut s'agir, par exemple, de la poursuite de la durabilisation des bâtiments de Colruyt Group, de la gestion durable de l'eau, des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et de la poursuite du développement d'initiatives telles que l'Éco-score.

La durabilisation du transport fait également partie du champ d'application : Colruyt Group entend organiser un transport de marchandises à zéro émission d'ici 2035. L'entreprise recourra à des technologies complémentaires dans ce cadre : tant des véhicules électriques à batterie que des véhicules électriques à hydrogène seront nécessaires pour assurer la transition. Par ailleurs, le groupe de distribution dialogue activement à ce propos avec l'écosystème de partenaires (de transport) et de fournisseurs avec lesquels il collabore étroitement.

Jef Colruyt, CEO de Colruyt Group, ajoute : « Ces obligations retail vertes constituent un moyen pour nos parties prenantes de participer aux investissements - différemment que par des actions - dans les projets verts que nous avons planifiés. Et ce, dans le cadre de ces investissements à long terme et des investissements que nous avons réalisés cette année et l'année dernière. Nous sommes donc extrêmement heureux de ce succès et tenons à remercier tous les investisseurs pour leur confiance - c'est pour nous une confirmation du cap durable que nous maintenons très consciemment. Ensemble, nous contribuons à un avenir plus vert, ce à quoi nous croyons beaucoup en tant que groupe ».Ce jour marque une étape finale dans l'émission effective : le règlement-livraison des obligations a été entièrement finalisé et l'obligation sera cotée pour la première fois sur Euronext. Ce qui a été symboliquement mis en évidence par la sonnerie de la cloche Euronext ce matin.

Cette initiative ne modifie pas le programme d'investissement existant de Colruyt Group. Parallèlement à ses investissements dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, le groupe continuera à investir, entre autres, dans de nouveaux magasins, l'expansion de sa capacité logistique en Belgique et en France (comme le nouveau centre de distribution à Ollignies pour l'assortiment non alimentaire des magasins d'alimentation et le nouveau centre de distribution près de Dôle en France) et l'expansion de sa capacité de production en Belgique en mettant l'accent sur l'intégration verticale. Les programmes de transformation innovants et la transition numérique demeurent également une priorité. Stefaan Vandamme, CFO de Colruyt Group : « Nous vivons actuellement une période riche en défis, mais nous restons fidèles à notre vision à long terme et investissons dans des projets qui soutiennent cette stratégie à long terme ».

Lire la suite