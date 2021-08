Réouverture du Colruyt Meilleurs Prix de Dottignies : un magasin rénové économe en énergie

Suivre Colruyt Meilleurs Prix

Colruyt est le supermarché des Meilleurs Prix de Colruyt Group. Depuis plus de 40 ans, Colruyt garantit le meilleur prix pour chaque produit, à tout moment. Les clients y trouvent quelque 10 500 produits alimentaires et près de 7 500 articles non alimentaires : fruits et légumes frais du jour, viande, produits de soin et d'entretien, etc. Colruyt se distingue par ses efforts en matière d'entrepreneuriat durable et se porte garant d'une expérience client simple et efficace en magasin. La chaîne compte 243 magasins en Belgique ainsi qu'au Grand-Duché de Luxembourg et emploie près de 15 000 personnes. Les clients peuvent aussi commander leurs courses dans le webshop Colruyt et les retirer dans près de 200 points d'enlèvement Collect&Go.