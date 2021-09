Réouverture du OKay d'Aubel entièrement rénové le 1er octobre : un magasin de quartier désormais durable

28 septembre 2021

Le vendredi 1er octobre, le magasin OKay d'Aubel rouvrira ses portes après d'importants travaux de rénovation. Il adopte le style des magasins nouvelle génération sur une surface commerciale passant de 513 m² à 614 m² avec un freshmart relooké, et un coin boulangerie rénové et agrandi afin d'attirer l'attention des clients. Grâce à son vaste parking et l'ajout d'une caisse supplémentaire, faire ses courses dans le OKay d'Aubel devient plus rapide et plus facile. La store manager Monique et son équipe accueilleront la clientèle dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Rénové, le OKay d'Aubel continue de se concentrer sur la vente de produits frais et de grande qualité. Grâce à un aménagement moderne du magasin, les clients peuvent facilement circuler parmi le large assortiment de produits. « Dans le tout nouveau freshmart, l'assortiment de fruits et légumes frais est bien mis en valeur. Désormais, nous proposons également un assortiment plus large de produits frais. La mise en avant des produits est très claire, ce qui permet de faciliter le choix pour nos clients », explique Monique, store manager. Le coin boulangerie a également fait peau neuve. « Il est plus grand et les meubles boulangerie sont également plus pratiques, tant pour nos collaborateurs que pour les clients. Le pain frais, livré quotidiennement, est présenté de manière plus attrayante. Tout comme les petits pains et viennoiseries de qualité cuits sur place plusieurs fois par jour. »

Le rayon des surgelés est également concerné par cette rénovation. « Nous avons installé de nouveaux surgélateurs-coffres à faible consommation d'énergie et dotés d'une vitre. De cette manière, les clients voient en un clin d'œil le contenu des coffres et peuvent retrouver leurs produits surgelés plus facilement. » En quittant le magasin, vous remarquerez également une caisse supplémentaire. Les clients peuvent dès lors effectuer leurs achats plus rapidement qu'avant.

Le plus grand atout du OKay d'Aubel reste la formidable équipe de collaborateurs. « Chaque jour, je peux compter sur une équipe d'une dizaine de collaborateurs », raconte Monique. « Une équipe fantastique composée de personnes de la région disposant de beaucoup d'expérience. »

À l'image des autres enseignes de Colruyt Group, OKay accorde beaucoup d'importance à la construction durable de ses bâtiments, avec une empreinte environnementale aussi réduite que possible. « Le OKay d'Aubel est désormais un magasin basse énergie. L'éclairage du magasin, composé d'ampoules LED, consomme 30 % d'électricité en moins », explique Monique. « L'installation de réfrigération fonctionne au propane, un gaz naturel bien plus écologique que ses équivalents chimiques. Les émissions de CO 2 liées au processus de réfrigération en sont ainsi réduites de 90 % par rapport à une installation classique. En outre, la chaleur dégagée par la réfrigération est récupérée pour chauffer le magasin, ce qui permet de réduire de manière drastique les émissions de gaz à effet de serre. »

