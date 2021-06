Réouverture du OKay d'Erpe-Mere entièrement rénové le 2 juillet : un magasin de quartier désormais durable

29 juin 2021

Le vendredi 2 juillet, le magasin OKay d'Erpe-Mere rouvrira ses portes après d'importants travaux de rénovation. Il adopte le style des magasins de nouvelle génération sur une surface commerciale de près de 500 m² avec un freshmart relooké, des congélateurs basse consommation et un coin boulangerie encore plus pratique. Le store manager Marnik De Wolf et son équipe expérimentée accueilleront la clientèle dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Le OKay d'Erpe-Mere est un commerce déjà bien établi localement. Idéalement situé sur l'Oudenaardsesteenweg, il offre un large assortiment et un service personnalisé depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, il rejoint la nouvelle génération de magasins OKay. Les clients d'Erpe-Mere profiteront d'une expérience en magasin plus agréable et pourront faire leurs courses quotidiennes encore plus facilement.

Les produits frais attirent le regard dès la porte franchie. « Le nouveau freshmart met vraiment nos fruits et légumes en valeur », se félicite le store manager Marnik De Wolf. Le rayon surgelés profite aussi de ce vent de fraîcheur : « Nos congélateurs sont des modèles basse consommation avec couvercle vitré. C'est plus rapide et plus facile pour le client ».

Le pain frais est livré chaque matin avant l'ouverture du magasin. De plus, les collaborateurs cuisent les viennoiseries et les petits pains directement sur place. Des produits de qualité qui raviront les clients dans un tout nouveau présentoir. Marnik De Wolf : « Le nouveau coin boulangerie a été conçu de manière très ergonomique, il est encore plus pratique qu'avant. »

Le plus grand atout du OKay d'Erpe-Mere reste sa formidable équipe de collaborateurs. « Chaque jour, je peux compter sur une équipe soudée d'une dizaine de collaborateurs », explique Marnik De Wolf. « Une équipe fantastique de personnes de la région avec beaucoup d'expérience : certains travaillent ici depuis 15 ans ! »

Le OKay d'Erpe-Mere est situé sur l'Oudenaardsesteenweg, directement à la sortie de l'E40 et à un jet de pierre du centre du village. Il offre un parking de 52 places pour les voitures et un abri à vélos de 12 places.

À l'image des autres enseignes de Colruyt Group, OKay accorde beaucoup d'importance à la construction durable et à son empreinte environnementale. L'équipe de rénovation d'Erpe-Mere a notamment fait usage d'un recouvrement intérieur et extérieur durable.

L'extérieur a été traité avec une peinture de haute technologie capable de transformer les particules nocives comme le dioxyde d'azote et l'ozone en nitrates et en oxygène sous l'action du soleil. La pluie vient ensuite dissoudre et entraîner les nitrates. Le magasin OKay d'Erpe-Mere contribue donc désormais à réduire la pollution et à une meilleure qualité de l'air.

