Réouverture du OKay de Desselgem entièrement rénové le 11 décembre : un magasin de quartier désormais durable

8 décembre 2020

Le vendredi 11 décembre, le magasin OKay de Desselgem rouvrira ses portes après d'importants travaux de rénovation. Le magasin a été agrandi (désormais 650 m²) et il dispose notamment d'un freshmart remis à neuf, de davantage de meubles de réfrigération, d'un nouveau coin boulangerie et de congélateurs équipés d'un couvercle en verre. Il y a également plus de places de parking à la suite de la relocalisation sur le site. Le magasin OKay de Desselgem ne consomme désormais plus de combustibles fossiles et il possède son propre jardin bio diversifié. Le store manager Mathieu Malschaert et son équipe accueilleront donc la clientèle dans un environnement verdoyant (dans le respect des mesures corona en vigueur).



Grâce à un aménagement moderne et qui respire la fraîcheur, le magasin OKay de Desselgem assure un meilleur service aux clients et capitalise encore mieux sur ses points forts : les produits ultrafrais. Mathieu Malschaert : « Dans le freshmart rénové, notre assortiment élargi de fruits et légumes frais est bien mis en valeur. Par ailleurs, nous avons ajouté de nouveaux meubles réfrigérés dans le magasin afin que les tapas, charcuteries et pâtisseries attirent encore plus l'attention. Du pain frais est livré chaque jour et les collaborateurs cuisent eux-mêmes des viennoiseries et des petits pains de qualité que les clients peuvent trouver dans notre nouveau rayon boulangerie ».

Les rayons des surgelés ont également été transformés. Mathieu Malschaert: « Nous avons placé des congélateurs équipés d'un couvercle en verre qui permettent aux clients de trouver directement leurs produits préférés. »



Mathieu Malschaert: « Au fil des ans, nous nous sommes constitués une clientèle fidèle attachée à notre large assortiment et à l'amabilité de nos collaborateurs, mais également au prix le plus bas des environs. L'objectif avec mes 16 collaborateurs, tous habitant la région, est bien sûr de garder la même approche dans le magasin rénové. »





Le OKay de Desselgem se situe près de la Kortrijkseweg et de la Gentseweg. Il dispose de 52 places de parking pour les voitures et d'une borne de recharge pour les véhicules électriques. Vingt places supplémentaires de parking vélos ont été aménagées et il est également possible de garer des vélos cargo. Rien de tel pour faire ses courses à vélo.

Le site du OKay de Desselgem comptera un jardin bio diversifié avec notamment des arbres fruitiers et des arbustes indigènes, des haies, une pelouse et un champ de fleurs. OKay contribue ainsi à la biodiversité et crée un espace sûr et propice à la reproduction de plusieurs espèces animales. « Ce jardin sera ouvert à certains moments aux habitants, associations et écoles du quartier afin que tout le monde puisse profiter de ce petit coin de verdure », explique Mathieu Malschaert.



À l'image des autres enseignes de Colruyt Group, OKay accorde beaucoup d'importance à la construction durable de ses bâtiments, avec une empreinte environnementale aussi réduite que possible.

Mathieu Malschaert : « Dans le magasin OKay de Desselgem, nous ne consommons plus d'énergie fossile. Nous produisons notre énergie au moyen de panneaux solaires et nous récupérons la chaleur résiduelle de l'installation de réfrigération. Par ailleurs, nous avons installé un bassin de drainage, peu profond, qui récolte les eaux de pluie pour ensuite permettre leur infiltration dans le sol. Ce qui permet de soulager le réseau d'égouts. »

La façade du magasin a été peinte avec de la peinture qui décompose certaines substances nocives. Grâce à l'action de la lumière du soleil, la peinture transforme des substances nocives, comme les dioxydes d'azote et l'ozone, en nitrates et en oxygène. Ces derniers sont dissous par la pluie et éliminés.