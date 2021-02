Réouverture du OKay de Hemiksem entièrement rénové le 12 février : un magasin de quartier désormais durable

9 février 2021

Le vendredi 12 février, le magasin OKay de Hemiksem rouvrira ses portes après d'importants travaux de rénovation. Il avait déjà connu une période de fermeture en avril 2020, mais les travaux prévus n'avaient pas pu avoir lieu en raison du coronavirus. Sa surface de 517 m² a été réaménagée dans le style de la nouvelle génération de supermarchés OKay et dispose d'un freshmart remis à neuf, de davantage de meubles de réfrigération, d'un nouveau coin boulangerie et de places de parking supplémentaires pour les vélos. De plus, le magasin OKay de Hemiksem ne consomme désormais plus de combustibles fossiles. La store manager Samira Farhat et son équipe accueilleront la clientèle dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

« La rénovation devait normalement avoir lieu en avril de l'année passée, » explique la store manager Samira Farhat, « mais cela n'a pas été possible à cause du coronavirus. Les travaux n'ont pas pu se poursuivre. » OKay a alors décidé de rouvrir le supermarché de Hemiksem à la date prévue et tous les clients ont ainsi à nouveau pu faire leurs courses en toute sécurité dans leur supermarché habituel. La rénovation a été repoussée en janvier 2021. « Je suis ravie que les travaux aient pu se poursuivre et nous sommes très fiers de notre magasin rénové, » indique Samira Farhat.

Grâce à un aménagement moderne, l'offre de produits ultrafrais attire encore plus l'attention. « Dans le freshmart rénové, notre assortiment élargi de fruits et légumes frais est bien mis en valeur », explique Samira Farhat. « Nous avons ajouté de nouveaux meubles réfrigérés dans le magasin pour mieux mettre en évidence les tapas, charcuteries et pâtisseries. De plus, nous avons aussi une large offre de boissons fraîches, ce qui est pratique sur le chemin de la maison, de l'école ou du travail. »

Du pain frais est livré chaque jour au OKay de Hemiksem. Les collaborateurs cuisent eux-mêmes en coulisse des viennoiseries et des petits pains de qualité. « Notre nouveau rayon boulangerie est très épuré pour que les clients puissent trouver directement ce qu'ils cherchent, » indique Samira Farhat.

Le OKay de Hemiksem se situe au numéro 30, Abdijstraat. Le parking dispose de 62 places pour les voitures et le nombre de places pour les vélos a été augmenté (désormais 28 places). Il est également possible de garer des vélos cargo. Rien de tel pour faire ses courses à vélo encore plus facilement.

« Au fil des ans, nous nous sommes constitués une clientèle fidèle attachée à notre large assortiment et à l'amabilité de nos collaborateurs, mais également au prix le plus bas des environs. L'objectif avec mes 15 collaborateurs, tous habitant la région, est bien sûr de garder la même approche dans le magasin rénové, » indique Samira Farhat.

À l'image des autres enseignes de Colruyt Group, OKay accorde beaucoup d'importance à la construction durable de ses bâtiments, avec une empreinte environnementale aussi réduite que possible. Le magasin OKay de Hemiksem ne consomme plus d'énergie fossile. L'installation de réfrigération fonctionne au propane, un gaz réfrigérant naturel bien plus écologique que ses équivalents chimiques. Les émissions de CO2 liées au processus de réfrigération en sont ainsi réduites de 90 %. De plus, le bâtiment est chauffé grâce à la chaleur résiduelle de l'installation de réfrigération. « Nous produisons également notre électricité grâce à des panneaux solaires et l'éclairage LED consomme 30 % moins d'électricité » poursuit Samira Farhat.

La façade du magasin a été peinte avec de la peinture qui décompose certaines substances nocives. Grâce à l'action de la lumière du soleil, la peinture transforme des substances nocives, comme les dioxydes d'azote et l'ozone, en nitrates et en oxygène. Ces derniers sont dissous par la pluie et éliminés.