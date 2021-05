Réouverture du OKay de Wingene le 21 mai : un magasin de quartier désormais durable

18 mai 2021

Le vendredi 21 mai, le magasin OKay de Wingene rouvrira ses portes après d'importants travaux de rénovation. Le magasin de 650 m² se compose d'un nouveau freshmart de grande taille, de davantage de meubles de réfrigération, d'un nouveau coin boulangerie et de surgélateurs-coffres équipés de couvercles en verre. Le magasin OKay de Wingene ne consomme désormais plus de combustibles fossiles. La store manager Ann Hemeryck et son équipe accueilleront donc la clientèle dans le respect des mesures sanitaires pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Grâce à un aménagement moderne et qui respire la fraîcheur, le magasin OKay de Wingene assure un meilleur service à ses clients et capitalise encore mieux sur l'offre de produits les plus frais. Ann Hemeryck : « Dans le nouveau freshmart de grande taille, notre assortiment élargi de fruits et légumes frais est bien mis en valeur. Par ailleurs, nous avons ajouté de nouveaux meubles réfrigérés afin que les tapas, charcuteries et pâtisseries attirent encore plus l'attention. Nous avons également un grand assortiment de boissons fraîches, pratique pour les clients sur la route pour la maison, l'école ou le travail. Du pain frais est livré chaque jour et les collaborateurs cuisent eux-mêmes des viennoiseries et des petits pains de qualité que les clients peuvent trouver dans notre nouveau rayon boulangerie. »

Le rayon des surgelés a également été transformé. Ann Hemeryck d'ajouter : « Nous avons placé des congélateurs équipés de couvercles en verre, ce qui permet aux clients de trouver directement leurs produits préférés. »

« Au fil des années, nous nous sommes constitués une clientèle fidèle, attachée à notre large assortiment et à l'amabilité de nos collaborateurs, mais également aux prix les plus bas des environs. L'objectif avec mes 14 collaborateurs, tous habitant la région, est bien sûr de garder la même approche dans le magasin rénové », raconte Ann Hemeryck. Certains collaborateurs travaillent déjà depuis dix ans dans le supermarché de proximité, et Wendy était déjà présente lors de l'ouverture en 2004 : « Des nouveaux systèmes de caisse aux nouveaux vêtements de travail, j'ai vu de nombreux changements dans le magasin en 17 ans. Mais mon enthousiasme et mon implication sont toujours là ! »

Le magasin OKay de Wingene se situe à proximité d'une voie de communication, ce qui le rend facilement accessible. Il dispose de 60 places de parking destinées aux voitures ainsi que d'une borne de recharge pour les véhicules électriques. Le parking vélos compte quant à lui 20 places. 6 vélos cargo peuvent également y être garés. Rien de tel pour faire ses courses à vélo.

À l'image des autres enseignes de Colruyt Group, OKay accorde beaucoup d'importance à la construction durable de ses bâtiments, avec une empreinte environnementale aussi réduite que possible. Ann Hemeryck : « Dans le magasin OKay de Wingene, nous ne consommons plus d'énergies fossiles. Notre système de refroidissement fonctionne au propane, un réfrigérant bien meilleur pour l'environnement que les moyens chimiques, permettant une baisse de 90 % des émissions de CO 2 en comparaison avec les systèmes de refroidissement classiques. La chaleur résiduelle de l'installation est récupérée et l'éclairage LED est 30 % moins énergivore qu'auparavant. »

En outre, la façade du magasin a été peinte avec de la peinture qui décompose certaines substances nocives. Grâce à l'action de la lumière du soleil, la peinture transforme des substances nocives, comme les dioxydes d'azote et l'ozone, en nitrates et en oxygène. Ces derniers sont dissous par la pluie et éliminés.

Besoin de photos pour votre article ? Téléchargez-les ici.