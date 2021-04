Solucious innove : le spécialiste du foodservice numérise son processus de livraison et son système de suivi des commandes

20 avril 2021

Bornem, le 20 avril 2021 - Urbantz et le spécialiste du foodservice Solucious unissent leurs forces pour améliorer et faciliter le processus de livraison aux clients. À l'aide d'une nouvelle application numérique, sous la forme d'une app pour ses livreurs, Solucious mise encore plus sur la numérisation de son processus de livraison. Grâce au système « track-and-trace », les clients peuvent suivre à l'heure près les livraisons de leurs commandes. Le processus de livraison devient ainsi plus performant pour les clients. Solucious devient le premier acteur belge du secteur du foodservice à numériser la gestion administrative et le reporting de son processus de livraison.

En tant qu'entreprise de foodservice, Solucious a l'expérience des processus logistiques efficaces. Urbantz est spécialisée dans la technologie de livraison du dernier kilomètre. Ensemble, les deux entreprises ont développé une application cloud qui rassemble et optimise numériquement la gestion de la flotte de camions, des livreurs et du contact client lors des livraisons.

Melanie Applincourt, COO chez Urbantz :

Le logiciel d'Urbantz donne aux entreprises la possibilité de suivre de près chaque étape de toutes leurs livraisons. Notre technologie comprend une application pour les chauffeurs, une tour de contrôle numérique qui permet à l'expéditeur de surveiller toutes les activités en direct, ainsi qu'un système complet de suivi et de localisation qui permet au client de savoir à tout moment où se trouve sa commande et qui permet de traiter chaque livraison de manière entièrement numérique.

Grâce à la numérisation de la gestion administrative et à la saisie extensive des données, Solucious peut se préparer pour l'avenir et continuer à se développer de manière efficace et orientée client. Les données en temps réel permettent aux responsables du transport d'optimiser la gestion et la planification des tournées.

Pour les livreurs, livrer la bonne commande à chaque client et fournir les services logistiques convenus devient encore plus facile. La navigation vers les lieux de livraison se fait désormais sur la base des coordonnées x, y. L'ensemble du processus de livraison est donc plus facile, plus précis et sans papier : le livreur enregistre la livraison, les retours et les vidanges sur son PDA et envoie le tout au client sous la forme d'un reçu numérique. Grâce à la numérisation, les erreurs et les corrections administratives sont également évitées.

L'outil fournit aussi une solution « track-and-trace ». Les clients peuvent suivre leur livraison en ligne, où un créneau horaire leur est proposé à une heure près. Ils peuvent ainsi organiser leur journée de travail plus facilement. Peter Vanden Avenne, responsable de la chaîne d'approvisionnement chez Solucious : « Nous sommes le premier acteur belge à numériser la gestion administrative et le reporting du processus de livraison. Nous pouvons donc à juste titre nous qualifier de pionniers dans le secteur du foodservice. Ce qui est déjà la norme dans le monde des livraisons de colis, nous l'introduisons maintenant aussi dans nos activités complexes. En outre, notre système de suivi des commandes fait partie des meilleurs qui soient. Notre équipe de projet et de notre partenaire Urbantz ont fait du très beau travail, à la grande satisfaction de nos livreurs et de nos clients ».

À propos d'Urbantz

Urbantz est une société belge SaaS spécialisée dans les logiciels de gestion de livraison du dernier kilomètre pour les grandes entreprises. Bien qu'à l'origine, Urbantz se dédie aux entreprises de transport, elle a développé une solution sur mesure pour Solucious. La technologie d'Urbantz permet aux entreprises de gérer, d'adapter et de faire évoluer chaque étape du processus de livraison. Les entreprises comme la nôtre peuvent ainsi améliorer leur efficacité opérationnelle, réduire leurs coûts et proposer un service de meilleure qualité.

