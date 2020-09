Colruyt : Allocution du Président à l'occasion de l'Assemblée générale des actionnaires de la S.A. Éts Fr. Colruyt

La crise liée à la COVID-19 a eu des effets divers. Nos magasins alimentaires ont connu des hausses importantes de leur chiffre d'affaires, notamment au mois de mars. En revanche, nos magasins non alimentaires ont fermé leurs portes à partir du 18 mars et ne les ont rouvertes qu'après l'exercice, à savoir en mai 2020. Un grand nombre de collaborateurs des enseignes non food et des services centraux se sont montrés disposés à prêter main-forte

Sur base comparable, nos coûts opérationnels sont passés de 18,1% à 18,6% du chiffre d'affaires. Cette hausse s'explique par les investissements que le groupe opère résolument dans son personnel, les canaux de distribution et les projets de conversion. À la suite de la pandémie de COVID-19, nous avons par ailleurs consenti des investissements supplémentaires dans la sécurité et la santé de nos collaborateurs et de nos clients, et avons octroyé une rémunération supplémentaire aux membres de notre personnel.

Nos formules de commerce de détail en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg sont parvenues à faire progresser globalement le portefeuille de clients et le chiffre d'affaires, grâce notamment à l'ouverture de 19 nouveaux magasins et à la rénovation d'une vingtaine d'autres. La part de marché en Belgique de Colruyt Meilleurs Prix, OKay et Spar s'élevait à 32,1%.

Afin de subvenir à nos propres besoins énergétiques, Eoly continue à investir dans des projets d'énergie durable, tels que l'énergie solaire et la cogénération. Fin 2019, Colruyt Group et Korys, notre actionnaire majoritaire familial, ont constitué la nouvelle holding énergétique Virya Energy. Afin de réaliser des économies d'échelle et d'accroître le partage de connaissances, nous avons intégré les activités en matière d'énergie éolienne d'Eoly ainsi que notre participation dans Parkwind dans cette nouvelle holding. Et grâce à la nouvelle coopérative North Sea Wind, nous veillons à ce que de nombreux citoyens puissent investir dans l'énergie verte en mer.

Pour préparer nos activités de commerce de détail pour l'avenir, nous avons également poursuivi nos investissements dans l'e-commerce et la transition numérique. Collect&Go a testé en profondeur la livraison à domicile et l'ensemble des magasins Colruyt sont désormais équipés d'étiquettes de prix électroniques intelligentes. En outre, les clients ont pu découvrir la reconnaissance automatique de produits à la caisse. Notons également que les collaborateurs des magasins Colruyt disposent désormais d'un smartphone personnel, qui facilite leur travail, de même que les contacts entre eux et avec les clients.

Au cours de l'exercice écoulé, nous avons investi au total EUR 410 millions, entre autres dans la construction et la rénovation de magasins, dans de nouvelles installations de production de Colruyt Group Fine Food, dans la rénovation durable de centres de distribution et de bâtiments administratifs et dans des programmes de transformation tournés vers l'avenir.

Enfin, les autres activités représentaient 7,5% du chiffre d'affaires du groupe. La croissance du chiffre d'affaires de 3,0%, qui s'est établi à EUR 721 millions, était portée principalement par les stations DATS 24 en Belgique. Abstraction faite de l'effet des baisses de volume pendant le confinement lié à la COVID-19, le chiffre d'affaires a augmenté de 5,3%. DATS 24 contribue à une mobilité plus verte et poursuit ses investissements dans le déploiement de produits alternatifs, tels que le gaz naturel (CNG), l'électricité et l'hydrogène.

La quote-part des ventes en ligne dans le chiffre d'affaires du groupe a augmenté grâce aux investissements que nous avons résolument opérés dans l'e-commerce et à la confiance croissante des clients. Le chiffre d'affaires en ligne de Colruyt Group est principalement réalisé par Collect&Go, le leader du marché alimentaire en ligne en Belgique depuis 20 ans déjà. Le service de courses en ligne compte plus de 290 points d'enlèvement en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg. Afin de pouvoir poursuivre sa croissance, Collect&Go mettra en service un nouveau centre de distribution e-commerce en 2021.

Colruyt Group prévoit que les transactions récentes (l'augmentation de la participation dans Fraluc Group et l'acquisition de Joos Hybrid) et l'arrêt des ventes non alimentaires sur le site web Collishop n'auront pas d'effets significatifs sur le résultat net de l'exercice 2020/21.

La crise sanitaire liée à la COVID-19 aura des effets divers sur Colruyt Group au cours de l'exercice 2020/21. Notre groupe a pris des mesures dans l'ensemble de ses établissements afin d'assurer la sécurité et la santé des personnes qui s'y rendent, ainsi que le fonctionnement opérationnel. Ces mesures font l'objet d'un suivi régulier et sont ajustées si nécessaire sur la base des informations les plus récentes. Les coûts liés aux mesures instaurées seront comptabilisés dans le compte de résultats de l'exercice 2020/21. Nos magasins non alimentaires ont rouvert leurs portes le 11 mai 2020.

Colruyt Group restera concentré sur le long terme et continuera à appliquer sa stratégie à long terme de manière cohérente. Le groupe poursuivra résolument ses investissements dans son personnel, l'efficacité, l'innovation, la durabilité et les projets de conversion, tout en restant particulièrement attentif à la maîtrise de ses coûts.

Colruyt Meilleurs Prix poursuivra sa stratégie des meilleurs prix de manière cohérente et garantit ainsi à ses clients le meilleur prix pour chaque produit, à chaque instant.

Ces derniers mois, la pandémie de COVID-19 a donné lieu à des défis de taille pour nos magasins, mais également pour nos centres de production et de distribution ainsi que pour nos services centraux. Je suis particulièrement fier que nous soyons parvenus à continuer

remplir notre rôle sociétal. Nous avons assuré la continuité de l'approvisionnement alimentaire , en toute sécurité, pour les clients et les collaborateurs. Par ailleurs, nous avons lancé de nombreuses initiatives supplémentaires, entre autres pour le secteur des soins de santé.

Tout cela n'a été possible que grâce à un esprit exceptionnel de cohésion, de solidarité et de flexibilité. Le terme « ensemble », qui figure dans notre phrase mission, n'avait jamais pris autant de sens. Je tiens à adresser mes sincères remerciements à chaque collaborateur pour son implication, aux clients pour leur patience et leur confiance, ainsi qu'aux partenaires pour leurs efforts. Je n'oublierai jamais à quel point notre groupe, fort de son optimisme, a témoigné de courage et de force. Cette expérience conforte ma confiance pour l'exercice à venir. Quelle que soit la « nouvelle normalité » qui se met en place.

Jef Colruyt

Président du Conseil d'administration

Colruyt Group

