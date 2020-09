Colruyt : Approbation et paiement des dividendes

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 30 septembre 2020 17h45 CET - Information réglementée

Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la S.A. Éts Fr. Colruyt du 30 septembre 2020

Approbation et paiement des dividendes

Hal, le 30 septembre 2020

Conformément aux décisions de l'Assemblée générale des actionnaires du 30 septembre 2020, le dividende suivant est attribué :

Brut 1,35 EUR Net 0,945 EUR par action après prélèvement de 30% précompte mobilier

Le paiement du dividende sera effectué à partir du 6 octobre 2020 sur présentation du coupon n° 10 au guichet de toute institution financière en Belgique. BNP Paribas Fortis Banque agira en tant qu'organisme de paiement (principal paying agent). La ex-date (détachement des coupons) est le 2 octobre 2020. La record date (centralisation des coupons) est le 5 octobre 2020.

L'Allocution du Président à l'occasion de l'Assemblée générale des actionnaires de la S.A. Éts Fr. Colruyt du 30 septembre 2020 » est publiée sur notre site web www.colruytgroup.com .

Le procès-verbal de l'Assemblée générale sera publié sur notre site web dans les prochains jours.

Contacts

Si vous avez des questions concernant ce communiqué de presse ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, vous pouvez envoyer un e-mail à investor@colruytgroup.com ou contacter directement Stefaan Vandamme (CFO) ou Kris Castelein (Secrétaire du Conseil d'administration) par téléphone au +32 (0)2 363 55 45.

À propos de Colruyt Group

Colruyt Group est actif dans la distribution de denrées alimentaires et de produits non alimentaires en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg, avec environ 600 magasins en gestion propre et 580 magasins affiliés. En Belgique, il s'agit des magasins Colruyt, OKay, Bio-Planet, Cru, Dreamland, Dreambaby, Fiets! et des magasins affiliés Spar et Spar Compact. En France, le groupe compte, outre des magasins Colruyt, également des magasins affiliés Coccinelle, Coccimarket et Panier Sympa. Le groupe est aussi actif dans l'activité de foodservice (livraison de denrées alimentaires aux hôpitaux, cuisines d'entreprise et entreprises du secteur horeca) en Belgique via Solucious. Les autres activités englobent la distribution de carburants en Belgique (DATS 24), les solutions d'impression et de gestion de documents (Symeta) et la production d'énergie verte (Eoly). Le groupe emploie plus de 30.000 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires de EUR 9,5 milliards en 2019/20. Colruyt est coté à la bourse d'Euronext Bruxelles (COLR) sous le code ISIN BE0974256852.

