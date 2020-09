Colruyt : met fin à la vente de produits non alimentaires sur le site web de Collishop

Colruyt Group met fin à la vente de produits non alimentaires sur le site web de Collishop

Afin de faciliter une croissance durable, Colruyt Group se concentrera sur une spécialisation plus poussée au sein de ses commerces non-food.

En raison de cette stratégie de recentrage des activités, le groupe cessera de proposer l'assortiment généraliste non alimentaire sur le site web de Collishop. Il ne sera donc plus possible de passer commande sur Collishop.be à partir du 9 novembre 2020. Cette décision n'a aucune conséquence sur l'emploi au sein du groupe.

Colruyt Group choisit de continuer d'investir pleinement dans les activités non-food de Dreamland, Dreambaby, Fiets! et MyUnderwear24, en ligne comme dans les magasins physiques. Ces prochaines années, le groupe entend consolider sa croissance dans le non-alimentaire spécialisé au moyen d'une approche multicanal.

Le réseau des points d'enlèvement Collishop restera pleinement disponible dans les magasins pour le retrait des réservations effectuées sur les webshops de Colruyt Group.

Arrêt de la vente de produits généralistes non-food sur Collishop.be

La boutique en ligne Collishop a démarré en 1983 et est devenue l'une des plus grandes boutiques en ligne belges. Toutefois, Colruyt Group estime que le paysage concurrentiel actuel exige une spécialisation dans la vente en ligne de produits non alimentaires. Le groupe a donc décidé de mettre fin à l'assortiment généraliste non alimentaire vendu par l'intermédiaire du site web de Collishop. Le webshop ne sera plus disponible pour les commandes à partir du lundi 9 novembre 2020.

Cette décision n'a aucune conséquence sur les activités en ligne de Dreamland, Dreambaby et Fiets!, ni sur les services que Collishop Professional fournit aux entreprises et aux crèches. La vente de l'assortiment de textiles de bain et de lit se poursuivra sur le site web spécialisé MyUnderwear24 ; tandis que la majeure partie des articles de l'assortiment lié à l'alimentation (Cuisine et Arts de la table) continuera d'être vendue dans les magasins Colruyt.

Le réseau de points d'enlèvement Collishop restera entièrement disponible dans les magasins pour l'enlèvement des commandes des autres boutiques en ligne du groupe (Les Grands Vins, Dreamland, Dreambaby,...).

Tous les collaborateurs de Collishop peuvent continuer à travailler au sein de Colruyt Group.

Colruyt Group prévoit que l'arrêt des ventes de produits non alimentaires par l'intermédiaire du site web de Collishop aura un impact limité sur le résultat net de l'exercice 2020/21.

Poursuite des investissements dans l'e-commerce et les applications numériques

Les années à venir, Colruyt Group continuera à investir dans ses concepts de boutiques en ligne et ses applications numériques, ainsi que dans la qualité de ses produits et services. Ces investissements s'inscrivent dans l'ambition du groupe de répondre à l'évolution des besoins des consommateurs par des concepts de magasins adaptés, y compris des formules en ligne.

Les ventes en ligne représentent plus de 5% du chiffre d'affaires du commerce de détail, hors carburants. Le chiffre d'affaires en ligne du groupe est principalement réalisé par Collect&Go, le service de courses en ligne de Colruyt Meilleurs Prix et Bio-Planet. Collect&Go est le leader du marché de l'e-commerce alimentaire en Belgique.

Colruyt Group continue également à investir dans les activités non-food de Dreamland, Dreambaby, Fiets! et MyUnderwear24. Dans les années à venir, le groupe souhaite consolider la croissance de son chiffre d'affaires non alimentaire en ligne et hors ligne, et continuera à privilégier une approche multicanal.

