Coltene entravé dans son rétablissement par les difficultés d'approvisionnement

Zurich (awp) - Le fournisseur de consommables et de dispositifs médico-dentaires Coltene a comme annoncé souffert des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement sur les six premiers mois de l'année. Le groupe saint-gallois souligne que la base de comparaison début 2021 avait de surcroît bénéficié d'un vif effet de rattrapage au sortir du plus fort de la crise sanitaire.

Le chiffre d'affaires s'est érodé de près de 6% à 134,9 millions de francs suisses. La marge avant charges d'intérêts et impôts (Ebit) a fondu de 5,7 points de pourcentage à 12,4%. L'excédent d'exploitation et le bénéfice net ont conséquemment été amputés d'un tiers chacun à respectivement 16,7 et 12,1 millions, énumère un compte-rendu diffusé vendredi.

La firme d'Altstätten avait déjà prévenu fin juin que son chiffre d'affaires semestriels ne dépasserait pas les 135 millions et que la marge Ebit se situerait autour de 11% à 12%.

Coltene indiquait alors que la pénurie de composants électroniques essentiellement grevait tout particulièrement la production de ses dispositifs de contrôle des infections. Les recettes de ces derniers se sont de fait affaissées de près d'un cinquième.

Sous réserve d'une détente dans l'approvisionnement, les recettes du second semestre doivent dépasser aussi bien celles du premier que celle des six derniers mois de 2021. Hors effets de changes, le chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice doit retrouver une certaine stabilité en comparaison annuelle et la marge Ebit remonter en direction des 15% visés à moyen terme.

jh/al