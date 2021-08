Coltene signe un bon résultat semestriel

Zurich (awp) - Le producteur de consommables dentaires Coltene a réussi un bon résultat au premier semestre grâce à la reprise du secteur et aux mesures de réduction des coûts prises dès le début de la pandémie l'année dernière. Pour le deuxième semestre l'entreprise anticipe une dynamique moins forte que lors des six premiers mois, car "les effets de rattrapage de la reprise après la crise pandémique s'estomperont avec le temps" et les dépenses en recherche et développement augmenteront.

Le communiqué paru jeudi en fin d'après-midi montre que le bénéfice net s'est envolé de 6172,1% à 18,19 millions de francs suisses et que le résultat d'exploitation (Ebit) a décuplé, à 25,96 millions de francs suisses. De son côté le chiffre d'affaires a progressé de 38,1% à 143,47 millions de francs suisses.

Par ailleurs, Markus Abderhalden a été nommé nouveau directeur financier du groupe en remplacement de Gerhard Mahrle, qui prendra sa retraite à la fin de l'année. Il a démarré sa carrière comme expert-comptable chez Ernst & Young, puis a poursuivi son parcours comme responsable comptable et reporting financier pour diverses entreprises. Plus récemment, il a occupé le poste de directeur financier pour l'Amérique du Nord au sein du groupe Bühler.

La direction table sur un chiffre d'affaires compris entre 270 millions et 280 millions de francs suisses pour l'exercice 2021, contre 273,8 millions un an plus tôt. Quant à la marge opérationnelle (Ebit) elle devrait dépasser les 15%.

md/rp