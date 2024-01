Coltene Holding AG est une société basée en Suisse et active dans le secteur des soins de santé. Elle développe, fabrique et vend des consommables et des petits équipements dentaires, en particulier des instruments mécaniques et des matériaux d'obturation. Elle dispose de sites de production en Suisse, aux États-Unis, en Allemagne et en Hongrie. La gamme de produits de la société comprend six groupes de produits : Adhésifs / Restaurateurs ; Endodontie ; Prothèses ; Instruments rotatifs ; Auxiliaires de traitement ; et Hygiène. Coltene Holding AG possède un certain nombre de filiales à part entière actives dans la production et la vente de spécialités dentaires basées en Suisse, en Allemagne, en Hongrie, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Chine, en Inde, aux États-Unis et au Brésil.