Columbia Sportswear Company se consacre à la conception, au développement, au marketing et à la distribution de produits de plein air, de produits actifs et de produits de style de vie, notamment des vêtements, des chaussures, des accessoires et des équipements. Sa marque Columbia propose des vêtements, des chaussures, des accessoires et des équipements de plein air authentiques, adaptés à la randonnée, au trail running, à la neige, à la pêche et à la chasse, ainsi qu'aux activités de plein air de tous les jours. Sa marque SOREL propose des chaussures fonctionnelles et à la mode adaptées à toutes les saisons. Sa marque Mountain Hardwear propose des vêtements, des accessoires et des équipements haut de gamme conçus pour répondre aux besoins des amateurs d'alpinisme, d'escalade, de ski et de snowboard, de trail et de camping. Sa marque prAna propose des vêtements, des accessoires et des produits d'équipement pour le trail, l'escalade, le studio et les activités aquatiques. Elle vend ses produits dans environ 90 pays et opère dans quatre secteurs géographiques : États-Unis, Amérique latine et Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Canada.

Secteur Habillement et accessoires