Columbia Sportswear Company est une marque multiple de produits de plein air, d'activités et de style de vie, comprenant des vêtements, des chaussures, des accessoires et des équipements. La société gère sa gamme de produits en deux catégories : les vêtements, les accessoires et les équipements, d'une part, et les chaussures, d'autre part. Elle propose ses produits par le biais de quatre marques : Columbia, SOREL, Mountain Hardwear et prAna. La marque Columbia propose des vêtements, des chaussures, des accessoires et des équipements de plein air adaptés à la randonnée, au trail running, à la neige, à la pêche et à la chasse, ainsi qu'aux activités de plein air quotidiennes. La marque SOREL propose des chaussures. La marque Mountain Hardwear conçoit des vêtements, des accessoires et des équipements essentiels et haut de gamme pour les grimpeurs, les alpinistes, les skieurs, les snowboarders et les athlètes de randonnée. La marque prAna propose des vêtements, des accessoires et des équipements. La société vend ses produits dans une centaine de pays et opère dans quatre secteurs : États-Unis, Amérique latine et Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique, et Canada.