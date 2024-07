Columbus McKinnon Corporation conçoit, fabrique et commercialise des solutions de mouvement intelligentes pour la manutention. Ses produits comprennent une variété de palans électriques, pneumatiques, à levier et manuels, de chariots de levage, de palans antidéflagrants, de treuils et de stations de travail en aluminium ; des chaînes en acier allié et en acier au carbone ; des accessoires forgés, tels que des crochets, des manilles, des élingues textiles, des pinces et des fixations de charge ; les actionneurs mécaniques et électromécaniques et les raccords rotatifs ; les élévateurs spéciaux sous le crochet ; et les systèmes de contrôle de la puissance et du mouvement, tels que les systèmes d'entraînement à courant alternatif (CA) et à courant continu (CC), les télécommandes radio, les postes à boutons-poussoirs, les freins et les sous-systèmes d'évitement des collisions et d'alimentation en énergie. Ses marques comprennent Budgit, Chester, CM, Coffing, Little Mule, Pfaff, Shaw-Box, STAHL, Yale, Magnetek et Herc-Alloy. Ses marchés verticaux ciblés comprennent la fabrication, le transport, y compris la production de véhicules électriques et l'aérospatiale, l'énergie et les services publics, ainsi que les industries de transformation.

Secteur Véhicules et machines lourdes