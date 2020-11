Com7 Public Company Limited : La tendance devrait reprendre ses droits 19/11/2020 | 09:23 Nicolas Aleksy 19/11/2020 | 09:23 19/11/2020 | 09:23 achat En cours

Cours d'entrée : 39.5THB | Objectif : 44THB | Stop : 37.5THB | Potentiel : 11.39% La valeur Com7 Public Company Limited présente une configuration technique moyen terme positive qui suggère de prendre le train de la hausse.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 44 THB. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts L'activité du groupe présente un potentiel important de croissance. Le chiffre d'affaires est en effet attendu en forte hausse par le consensus Standard & Poor's avec une progression de l'ordre de 39% à l'horizon 2022.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Les analystes affichent un optimisme patent concernant les perspectives de chiffre d'affaires et ont récemment revu à la hausse leurs estimations en termes d'évolution de l'activité.

Sur les 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfice net par action de la société.

La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 25.75 THB.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 44 THB. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Sous-secteur Détaillants de téléphones mobiles Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED 49.06% 1 565 HIKARI TSUSHIN, INC. -12.14% 11 074 T-GAIA CORPORATION -32.37% 974 CONEXIO CORPORATION -25.49% 513 PT ERAJAYA SWASEMBADA TBK 0.56% 414 MM GROUP FOR INDUSTRY AND I.. -13.45% 368 CELLULARLINE S.P.A. -40.00% 100

Données financières THB USD EUR CA 2020 35 320 M 1 163 M 983 M Résultat net 2020 1 348 M 44,4 M 37,5 M Dette nette 2020 165 M 5,42 M 4,58 M PER 2020 35,6x Rendement 2020 1,52% Capitalisation 47 400 M 1 565 M 1 319 M VE / CA 2020 1,35x VE / CA 2021 1,17x Nbr Employés - Flottant 38,5% Prochain événement sur COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED 25/02/21 Année 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 6 Objectif de cours Moyen 44,67 THB Dernier Cours de Cloture 39,50 THB Ecart / Objectif Haut 24,1% Ecart / Objectif Moyen 13,1% Ecart / Objectif Bas 1,27% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Sura Khanittaweekul Vice Chairman & Chief Executive Officer Siripong Sombutsiri Chairman Nattanan Kiratikornyossanan EVP-Operations Department & Risk Management Wassana Pongsangluk Executive Vice President-Accounting & Finance Aree Preechanukul Director & Executive Vice President-Management