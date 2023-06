Comal remporte deux nouveaux contrats et son carnet de commandes atteint 363 millions d'euros

(Alliance News) - Comal Spa a annoncé mardi la signature d'un nouveau contrat pour la construction d'une centrale photovoltaïque de 87 MWp et d'un autre contrat pour la fourniture de trackers pour une centrale de 93 MWp.

Les contrats ont été signés avec des SPV appartenant à deux grands investisseurs étrangers dans le domaine de l'énergie. La centrale photovoltaïque de 87 MWp sera construite dans la province de Viterbo d'ici avril 2024. La fourniture de trackers est destinée à une centrale qui sera construite dans la province de Palerme d'ici juin 2024.

Les nouvelles commandes contribuent à augmenter la valeur du carnet de commandes de Comal à plus de 363 millions d'euros, à exécuter d'ici la fin de 2024.

Alfredo Balletti, PDG de Comal, a déclaré : "Nous ne pouvons qu'être très satisfaits des nouveaux contrats signés avec des investisseurs étrangers, pour lesquels nous avons déjà achevé la construction de certaines centrales et d'autres projets photovoltaïques sont encore en cours. Il s'agit d'une confirmation sans équivoque des résultats positifs obtenus jusqu'à présent par Comal et de la confiance que les clients, tant nationaux qu'internationaux, placent dans les capacités de construction de l'entreprise, qui sont des conditions indispensables à la poursuite de la croissance et du développement de l'entreprise".

L'action Comal a clôturé mardi en hausse de 0,9 % à 3,41 euros par action.

