(Alliance News) - Comal Spa a annoncé lundi la signature d'un contrat d'une valeur d'environ 27,5 millions d'euros avec une importante société énergétique italienne pour la fourniture clé en main, sur une base EPC-M, d'une centrale photovoltaïque dans le sud de l'Italie.

Le contrat comprend également la vente du suiveur "SUN HUNTER", un produit exclusif conçu et fabriqué par Comal dans son usine de Montalto di Castro.

Le SUN HUNTER est un suiveur à la pointe de la technologie, qui a déjà fait ses preuves dans de nombreuses installations et qui permet une augmentation significative des niveaux d'énergie produits par la centrale et une forte réduction des dégâts causés par le vent, comme l'a expliqué l'entreprise dans une note.

Alfredo Balletti, PDG de Comal, a déclaré : "Avec cet important contrat, Comal consolide sa position d'entreprise italienne leader dans le secteur photovoltaïque. Il confirme également que notre modèle d'entreprise, basé sur des solutions EPC clés en main et des produits propriétaires, des trackers et des postes de transformation, est unique et inégalé en Italie et en Europe. Nous sommes très satisfaits des résultats positifs obtenus jusqu'à présent et de la confiance que les clients, tant nationaux qu'internationaux, placent dans les capacités de mise en œuvre de l'entreprise, qui sont des conditions préalables indispensables à la poursuite de la croissance et du développement de l'entreprise à l'avenir.

Vendredi, Comal a clôturé en baisse de 2,5 % à 3,54 euros par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

