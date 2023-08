Comal SpA est une entreprise italienne qui conçoit et construit des centrales solaires. Elle opère à travers deux secteurs d'activité : Les énergies renouvelables et les énergies conventionnelles. La ligne d'activité "Énergies renouvelables" crée des centrales solaires d'ingénierie, d'achat, de construction et de gestion (EPC-M) et assure l'exploitation et la maintenance (O&M). La ligne d'activité Énergie conventionnelle fournit des services de maintenance aux centrales électriques, principalement thermoélectriques. Elle est active en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA).

Secteur Construction et ingénierie