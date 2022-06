DGAP-News: Comba Telecom Systems Holdings Limited / Mot-clé(s) : Autres

Comba Telecom lance une antenne de station de base intégrée verte de 4G/5G (8TR) aidant les fournisseurs à atteindre les objectifs de neutralité carbone



06.06.2022 / 16:00





HONG KONG SAR – Media OutReach – 6 juin 2022 – Comba Telecom Systems Holdings Limited (« Comba Telecom » ou « le Groupe », code d’action SEHK : 2342), un fournisseur de solutions sans fil leader mondial, a annoncé aujourd’hui le lancement d’une antenne de station de base intégrée verte de 4G/5G (8TR), qui élargit sa gamme de têtes de pylône pour aider les fournisseurs à atteindre les objectifs de neutralité carbone.

Face au changement climatique de plus en plus grave, la croissance verte et la réduction des émissions de carbone sont devenues un consensus mondial. Dans la mesure où les émissions de carbone et le développement socio-économique sont interdépendants, les pays dans le monde entier accordent la priorité à la réalisation des objectifs de neutralité carbone, en exigeant la restructuration de la consommation d’énergie de différents secteurs. Les technologies compatibles avec 5G et la connectivité, qui permettent aux principaux secteurs verticaux de numériser et de transformer leur mode de fonctionnement, jouent un rôle important dans la lutte contre le changement climatique. Ayant pour mission de soutenir les objectifs de zéro, Comba Telecom, en tant que fournisseur majeur de systèmes de communication sans fil, explore et innove de nouvelles architectures, solutions et technologies de systèmes d’antennes mobiles et fournit une gamme de solutions avant-gardistes aux fournisseurs pour construire des réseaux de 5G verts, à faible teneur en carbone, intelligents et très efficaces.

Afin de soutenir le déploiement à faible teneur en carbone de réseaux de 5G, Comba Telecom a lancé une antenne de station de base intégrée de 4G/5G (8TR) haut de gamme, qui remplit les exigences en matière de capacité et de couverture et qui est devenue la solution dominante en termes d’antennes de tête de pylône pour la construction de réseau de 5G mondial.

Pour une exploitation de réseau à faible teneur en carbone, Comba Telecom a lancé une antenne verte à faibles pertes et de grande efficacité. Avec l’adoption de la solution modulaire de faibles pertes d’insertion broche-à-broche, l’intégration au réseau des déphaseurs et alimentateurs à faibles pertes d’insertion est terminée, réduisant les pertes internes de l’antenne et améliorant la rentabilité et l’efficacité de l’antenne. En conséquence, elle veut améliorer la couverture de stations de base avec la même puissance d’entrée, ce qui est favorable à la réduction de la densité des stations de base. Grâce à l’appartenance à la même zone de couverture, la puissance d’entrée de la station de base est plus faible et sa consommation d’énergie est réduite.

S’efforçant de construire une chaîne d’approvisionnement de l’industrie verte, de réduire l’empreinte carbonique dans le processus de fabrication et de réaliser la durabilité pendant tout le cycle de vie de l’antenne, Comba Telecom a introduit un nouveau procédé de revêtement respectueux de l’environnement en utilisant le revêtement par faisceau ionique pour remplacer le procédé d’électrodéposition traditionnel, très énergivore et polluant. De même, Comba Telecom a innové et développé un radôme léger et respectueux de l’environnement à faible constante diélectrique par l’application d’une combinaison mousse-solide, du matériau thermoplastique modifié et des procédés de moussage par extrusion composite. Tout le processus de fabrication est non polluant, tandis que le produit peut être facilement recyclé et réutilisé. De surcroît, la faible constante diélectrique, la faible perte et les éléments à faible densité aident à réduire le poids de l’antenne et d’améliorer son efficacité.

Comba Telecom poursuivra l’accélération de l’évolution du réseau de 5G et du progrès technologique, permettant aux fournisseurs de construire une nouvelle infrastructure de réseau de grande qualité et très efficace, verte et pauvre en carbone grâce aux innovations en matière de technologie et de produits.

Présentation de Comba Telecom Systems Holdings Limited



Comba Telecom est un fournisseur de solutions sans fil leader mondial disposant de ses propres installations de R&D, unités de production et équipes de vente et d’assistance. Le groupe propose une série complète de produits et services, y compris des antennes et systèmes de station de base, des produits et services de réseau et de transmission sans fil à ses clients mondiaux. Ayant son siège à Hong Kong et ses unités de production et centres de R&D en Chine, Comba Telecom fournit des solutions de communication sans fil et des services d’application d’information à des clients dans plus de 100 pays et régions dans le monde entier. Comba Telecom fait partie de l’indice MSCI Hong Kong Small Cap depuis novembre 2019. Qui plus est, le groupe fait partie intégrante de l’indice Hang Seng Composite SmallCap, de l’indice d’Internet & technologie d’information Hang Seng et d’autres indices de la famille Hang Seng, ainsi que du China-Hong Kong Stock Connect sous l’égide de Shenzhen-Hong Kong Stock Connect depuis septembre 2020. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.comba-telecom.com

