Comba dévoile une vague d’améliorations à travers le portefeuille O-RU avec la prise en charge de nouvelles fonctionnalités et le lancement de nouveaux produits

Premier fournisseur d’O-RU du secteur à prendre en charge les technologies NB-IoT et LTE-M

Élargir le portefeuille d’O-RU pour prendre en charge la technologie TDD

HONG KONG SAR - Media OutReach - 8 février 2023 - Comba Telecom Systems Holdings Limited (« Comba Telecom » ou « le groupe », code boursier SEHK : 2342) - Comba Network Systems Company Limited (« Comba Network »), une filiale du groupe, a annoncé aujourd’hui des améliorations significatives des fonctionnalités de son portefeuille de produits OpenRadio®, notamment la prise en charge des technologies NB-IoT et LTE-M pour les applications IoT et 5G FDD NR pour les déploiements 5G à bande basse (FR1). En outre, Comba Network a annoncé le lancement de la série O-RU TDD en outdoor, avec le Single Band TDD 4T4R Macro RRU étant le premier à être lancé pour permettre aux opérateurs mobiles d’utiliser leurs ressources TDD avec la technologie Open RAN.

La prise en charge des technologies NB-IoT et LTE-M conçues pour les applications IoT a été introduite dans le projet de spécification de l’Alliance O-RAN, alors que le marché mondial de l’IoT continue de prospérer. En s’appuyant sur ses technologies et ses capacités innovantes de pointe, Comba Network dévoile les premiers RUs Open RAN supportés par NB-IoT et LTE-M disponibles dans le commerce, les ajoutant ainsi à son portefeuille de produits conformes à l’O-RAN Alliance. Les nouvelles fonctionnalités accéléreront l’adoption de l’Open RAN dans les projets de friches industrielles grâce à une architecture système entièrement ouverte. De plus, avec la prise en charge de la 5G FDD NR, l’ensemble de la famille de produits radios ouverts permet une double connectivité pour des transmissions simultanées sur la 4G LTE et la 5G NR. Des mises à niveau logicielles sont disponibles pour débloquer toutes les nouvelles fonctionnalités.



La nouvelle version du RRU TDD 4T4R monobande vise à étendre la capacité des réseaux très fréquentés dans les environnements urbains denses, en conciliant capacité et restrictions réglementaires.

Mme Marie Ma, directrice générale de Comba Telecom Network Systems Limited, a déclaré : « Comba Network a développé un marché et une technologie solide dans l’écosystème Open RAN. La prise en charge de NB-IoT et de LTE-M est un pas en avant pour permettre aux opérateurs de sites industriels d’adopter l’Open RAN sans perdre la parité des services. Grâce à des avancées technologiques constantes et à l’élargissement de son portefeuille de produits, Comba Network s’efforce d’approfondir sa coopération avec des acteurs industriels de premier plan afin de stimuler la modernisation des réseaux dans le monde entier. »

