Combined Group Contracting Company KSCP est une société basée au Koweït et active dans le secteur de la construction. Les activités de la société comprennent l'entreprise générale, les travaux de mécanique et d'ingénierie, la construction de bâtiments industriels et commerciaux, de ponts et d'autoroutes, la fabrication et l'importation de matériaux de construction, le commerce et le conditionnement de ciment, de sable et de matériaux connexes, les travaux de béton prêt à l'emploi, la production d'asphalte, la propriété des intermédiaires de transport pour les activités de la société et l'investissement des fonds excédentaires dans des portefeuilles gérés par des sociétés spécialisées. La société opère principalement dans l'État du Koweït et dans d'autres pays du Golfe. Les filiales de la Société comprennent, entre autres, Combined Group for Trading and Contracting Co WLL, Combined International Real Estate Company KSCC et Combined Group Factories Company WLL.

Secteur Construction et ingénierie