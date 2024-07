Comcast Corporation a annoncé la nomination de Lance West au poste de vice-président exécutif des affaires gouvernementales fédérales et chef du bureau de Washington, DC. Dans ce rôle essentiel, M. West dirigera les initiatives législatives et réglementaires de l'entreprise au Capitole, à la Commission fédérale des communications (FCC) et dans d'autres agences essentielles. Sous la responsabilité de Tom Reid, directeur juridique et secrétaire, M. West supervisera la stratégie de défense de Comcast, gérera les relations avec les principaux partenaires externes et veillera à ce que la voix du leadership de l'entreprise soit représentée à Washington, DC.

Il dirigera une équipe qui collabore avec des associations industrielles, des groupes de défense et d'autres parties prenantes pour soutenir les objectifs fondamentaux de l'entreprise. M. West apporte à Comcast une expérience unique en matière de défense des intérêts du gouvernement. Plus récemment, il a occupé le poste de vice-président des relations avec le gouvernement fédéral à l'American Petroleum Institute (API), où il a dirigé l'équipe de lobbying fédéral et développé une stratégie de plaidoyer complète pour ses entreprises membres.

Avant de rejoindre l'API en 2023, M. West a été chef de cabinet du sénateur Joe Manchin de Virginie occidentale. À ce titre, il a su guider le sénateur à travers les complexités d'un Sénat divisé à parts égales, tout en gérant habilement un programme législatif ambitieux. Les conseils de M. West ont été déterminants pour l'adoption de lois historiques, notamment la loi sur les grands espaces américains, le plan de sauvetage américain, la loi sur l'investissement et l'emploi dans les infrastructures et la loi sur la réduction de l'inflation de 2022.

M. West prendra ses nouvelles fonctions chez Comcast le 3 septembre 2024.