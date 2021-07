Comcast : JO-La Chine reproche à NBC la diffusion d'une "carte incomplète"

SHANGHAI, 24 juillet (Reuters) - La Chine reproche à NBC Universal la diffusion d'une "carte incomplète" du pays, n'incluant ni Taïwan, ni la mer de Chine du Sud, lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Tokyo.

Cette carte diffusée au moment du passage des athlètes porte atteinte "à la dignité et aux émotions du peuple chinois", a estimé le consulat chinois à New York dans un article publié samedi sur sa plate-forme officielle de médias sociaux Weibo.

Propriété de Comcast, qui détient les droits de diffusion américains des Jeux olympiques, NBC n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Le consulat chinois n'a pas précisé pourquoi il contestait la carte de NBC, mais a exhorté la chaîne "à reconnaître la gravité de ce problème et à prendre des mesures pour corriger l'erreur".

Le journal chinois Global Times, contrôlé par l'État, a également critiqué la diffusion de NBC.

Plusieurs cartes faisant référence à l'île autonome de Taïwan et à la mer de Chine méridionale, objet de revendications de souveraineté concurrentes, ont suscité la controverse ces dernières années. (Reportage Lun Tian Yew à Pékin et Engen Tham et Zoey Zhang à Shanghai, version française Benjamin Mallet)