Comcast : Le tournage de "Batman" interrompu après un cas de coronavirus

LOS ANGELES, 4 septembre (Reuters) - L'acteur britannique Robert Pattinson a été testé positif au coronavirus, provoquant l'interruption du tournage du film "Batman", a rapporté jeudi la presse américaine spécialisée, soulignant les difficultés de l'industrie cinématographique à relancer une activité stoppée plusieurs mois par le confinement.

Les studios Warner Bros. ont annoncé qu'"un membre de la production" du long-métrage "The Batman" a été contrôlé positif au coronavirus, sans préciser son identité. "Le tournage est temporairement arrêté", ont-ils ajouté dans un communiqué, sans indiquer pour combien de temps.

D'après Variety, le Hollywood Reporter et Vanity Fair, citant des sources, la personne ayant contracté le virus est Robert Pattinson, la tête d'affiche du film.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès des studios Warner et de représentants de Pattinson. On ne sait pas dans quelle mesure l'acteur âgé de 34 ans, rendu célèbre par "Twilight" et qui interprète pour la première fois l'"homme chauve-souris", est affecté par des symptômes du COVID-19.

La reprise des productions cinématographiques et télévisées à Hollywood est compliquée par les mesures sanitaires complexes en vigueur pour l'industrie, dont le respect de la distanciation sociale sur des plateaux employant des dizaines de personnes.

Certaines productions, dont "Jurassic World: Dominion" des studios Universal Pictures, ont repris à Londres ou dans des villes d'Europe de l'Est, tandis que le tournage d'"Avatar 2" a redémarré en Nouvelle-Zélande.

Tom Cruise a reçu en juillet l'autorisation de tourner des scènes du nouvel opus de "Mission Impossible" en Norvège sans avoir besoin de se plier à des mesures de confinement. Cependant, selon Variety, la production a affrété deux bateaux de croisière pour héberger l'équipe de tournage afin qu'elle ne soit pas en contact avec la population locale. (Jill Serjeant; version française Jean Terzian)