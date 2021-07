Comcast : annonce l'arrivée imminente de Peacock sur Sky

À la fin de cette année, environ 20 millions de clients de Sky au Royaume-Uni, en Irlande, Allemagne, Italie, Autriche et Suisse pourront gratuitement bénéficier des abonnements Sky Q, NOW et Sky Ticket

Comcast a annoncé aujourd’hui que NBCUniversal et Sky mettront Peacock à la disposition de près de 20 millions de clients de Sky, sans frais additionnels, en Europe. Vers la fin de cette année, Peacock fera ses débuts à l’international sur les plateformes de Sky, y compris Sky Q, NOW et Sky Ticket, qui sont actuellement accessibles aux clients au Royaume-Uni, en Irlande, Allemagne, Italie, Autriche et Suisse.

« Le service Xfinity de Comcast a considérablement contribué au succès de notre stratégie de mise sur le marché de Peacock aux États-Unis, et nous voyons la même opportunité pour son extension à l’échelle internationale », a affirmé Jeff Shell, président directeur général, NBCUniversal. « Nous sommes ravis d’offrir Peacock à des millions de clients de Sky et d’ajouter une valeur exceptionnelle à leurs plateformes avec un catalogue de haute qualité, comprenant les meilleurs programmes de divertissement de NBCUniversal et faisant partie de leur abonnement. En s’appuyant, aux États-Unis, sur la plateforme Xfinity de Comcast, nous avions pu tester et connaitre, augmenter la couverture, l’utilisation et la notoriété commerciale de Peacock. Nous sommes impatients d’en faire autant pour Sky en Europe. »

L’accord avec les marques Sky marque la première expansion internationale de Peacock depuis son lancement aux États-Unis l’été dernier. Depuis lors, 54 millions de clients ont souscrit à Peacock aux États-Unis.

Dana Strong, présidente-directrice générale du groupe Sky, a affirmé : « Peacock sera une addition importante pour les clients de Sky avec plus de 7 000 heures de contenu gratuites. Cette valeur ajoutée exceptionnelle est un bon exemple des moyens extraordinaires par lesquels nous innovons en vue d’offrir aux clients encore plus d’avantages provenant des synergies de Sky, NBCUniversal et Comcast Cable. »

Les programmes de Peacock financés par publicité seront gratuitement accessibles à tous les clients de Sky TV et feront partie de l’abonnement divertissement sur NOW et Sky Ticket, et proposeront une vaste variété de contenus, y compris The Office, Rutherford Falls, Saved by the Bell, Equalizer, Young Rock, Kardashians, Suits, Downton Abbey, et encore plus. Au fil du temps, Peacock améliorera son catalogue de contenu en s’appuyant sur les meilleurs échantillons de Peacock Originals ainsi que sur la fameuse bibliothèque de séries télévisées et films de NBCUniversal.

À propos de Comcast Corporation

Comcast Corporation (Nasdaq: CMCSA) est une société mondiale de médias et de technologie qui connecte les personnes aux moments les plus importants. Nous sommes axés sur le haut débit, l'aggrégation et la diffusion au service de 57 millions de clients à travers les États-Unis et l'Europe. Nous fournissons des services Internet haute vitesse, sans fil et vidéo à travers nos marques Xfinity, Comcast Business et Sky ; nous créons, distribuons et diffusons des divertissements de haute qualité, sports et actualités par le biais des réseaux Universal Filmed Entertainment Group, Universal Studio Group, Sky Studios, NBC et Telemundo, des réseaux de câble multiples, Peacock, NBCUniversal News Group, NBC Sports, Sky News et Sky Sports ; et fournissons des expériences mémorables à Universal Parks and Resorts aux États-Unis et en Asie. Veuillez visiter www.comcastcorporation.com pour de plus amples informations.

À propos de Peacock

Peacock est un service de diffusion de NBCUniversal. Peacock offre des échantillons originaux de classe exceptionnelle, des bibliothèques de shows télévisés sur demande, ainsi que des films des plus grands studios, comme Universal Pictures, Focus Features, DreamWorks Animation, Illumination et Hollywood, qui ont été bien reçus par la critique. En outre, Peacock puise de la capacité inégalée de NBCUniversal à fournir une vaste variété de contenu exceptionnel orienté actualités, sports, shows de dernière heure, en espagnol et télé-réalité. NBCUniversal est une filiale de Comcast Corporation.

À propos de Sky

Sky est le leader européen des médias et du divertissement et est fier d'appartenir au groupe Comcast. À travers siy pays, nous connectons nos 23,4 millions de clients aux meilleurs divertissements, sports, actualités, arts, y compris notre propre contenu local et original primé.

Notre technologie, y compris le leader du marché Sky Q, connecte les personnes à tout ce qu'elles aiment – les divertissements de Sky TV, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et BBC iPlayer, et les applications comme Spotify, YouTube, BBC Sounds, Highbrow, Peloton, Fiit, et encore plus ; tout en une place et simplement. Notre service de diffusion NOW offre aux téléspectateurs tout le plaisir de Sky avec la flexibilité d'un service sans contrat. Nous offrons du très haut débit commercial 4G aux petites entreprises au Royaume-Uni grâce à notre nouveau fournisseur de haut débit B2B, Sky Connect.

Suite au succès des contenus de Sky Originals comme Chernobyl, Gangs of London et Brassic, nous travaillons à doubler notre investissement dans le contenu original d'ici 2024 à travers Sky Studios. Sky News fournit gratuitement du journalisme impartial et fiable, Sky Arts est la seule chaîne d'arts gratuite uniquement dédiée aux arts au Royaume-Uni et qui rend les arts accessibles à tout le monde ; et Sky Sports, notre service de diffusion sports leader, propose aux téléspectateurs les plus grands événements de sports internationaux, des matchs de la Premier League aux courses de Formule 1 en passant par divers autres sports. Notre nouveau studio de télévision et de cinéma, Sky Studios Elstree, prévu pour 2022, devrait aboutir à la création de plus de 2 000 nouveaux emplois et générer 3 milliards de livres sterling supplémentaires d'investissement dans la production au Royaume-Uni, rien qu'au cours des cinq premières années.

Nous pensons également qu'une entreprise de notre envergure a une responsabilité qui va au-delà de nos activités, et dans la communauté. Nous nous engageons à être la première entreprise de divertissement à zéro émission carbone en Europe d'ici 2030, et nous sommes fiers d'être un partenaire principal et partenaire de média de COP26. Nous sommes un employeur inclusif reconnu par The Times and Stonewall pour notre engagement envers la diversité ; notre objectif ambitieux pour 2025 est de continuer à accroitre la diversité et la représentation. Nous sommes engagés à investir 30 millions de livres sterling à travers nos marchés au cours des trois prochaines années afin d'améliorer notre approche à la diversité et l'inclusion, et de trouver des solutions à l'injustice raciale.

