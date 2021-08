Comcast : et ViacomCBS annoncent « SkyShowtime », un nouveau service de streaming bientôt lancé sur certains marchés européens.

Le partenariat de vidéo à la demande par abonnement comprendra du contenu original et de première qualité de Sky, NBCUniversal, Universal Pictures, Peacock, Paramount+, SHOWTIME®, Paramount Pictures et Nickelodeon.

SkyShowtime sera déployé sur plus de 20 marchés européens, notamment en Espagne, au Portugal, dans les pays nordiques, aux Pays-Bas, en Europe centrale et en Europe de l'Est à partir de 2022.

Comcast Corporation (NASDAQ : CMCSA) et ViacomCBS Inc. (NASDAQ : VIAC, VIACA) ont annoncé aujourd'hui un partenariat destiné à lancer un nouveau service de vidéo à la demande par abonnement (SVoD) dans plus de 20 territoires européens regroupant 90 millions de foyers. SkyShowtime combinera des décennies d'expérience dans le domaine de la vente directe aux consommateurs et le meilleur du divertissement, des films et des séries originales du portefeuille de marques de NBCUniversal, Sky et ViacomCBS, notamment les titres de SHOWTIME, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount+ Originals, Sky Studios, Universal Pictures et Peacock. La vaste liste du service englobera tous les genres et toutes les catégories de public, notamment les scénarios de dramatiques, pour enfants et famille, les franchises clés, les films en avant-première, la programmation locale, les documentaires/contenu factuel, et plus encore.

Le nouveau service de SVoD devrait être lancé en 2022, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires. Il sera finalement disponible pour les consommateurs en Albanie, Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Kosovo, Monténégro, Pays-Bas, Macédoine du Nord, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne et Suède.

SkyShowtime proposera plus de 10 000 heures de divertissement provenant de certains des meilleurs créateurs et des contenus les plus appréciés du monde entier. Le nouveau service comprendra des films et des saisons de séries télévisées inédits, lancés chaque mois, ainsi qu'une bibliothèque de qualité comprenant les films préférés, les classiques et les programmes pour la famille et les enfants.

« Avec le lancement de SkyShowtime, nous sommes bien positionnés pour utiliser notre moteur de recommandation de contenu mondial afin de créer, rapidement et en étant adapté aux besoins, une offre de streaming convaincante avec un investissement stratégique intelligent et progressif », a déclaré Raffaele Annecchino, président et directeur général de ViacomCBS Networks International. « En complément de notre partenariat Paramount+ récemment annoncé avec Sky au Royaume-Uni, en Italie et en Allemagne, SkyShowtime représente une énorme opportunité pour dynamiser notre expansion sur le marché et dñevelopper un leadership du SVoD en Europe ».

« Notre nouveau service de streaming, SkyShowtime, fera un mix avec ce qu'il y a de mieux aux États-Unis et en Europe avec des marques emblématiques et un divertissement de classe mondiale pour des millions de consommateurs sur plus de 20 nouveaux marchés en Europe », a déclaré Dana Strong, la chef de la direction du Groupe Sky. « Dans la foulée de l'arrivée de Peacock sur Sky, ce partenariat offre une approche innovante pour s'élargir rapidement à l'international et monétiser le contenu en Europe. En mettant à profit la force de l'incroyable programmation de NBCUniversal, Sky et ViacomCBS, et alimenté par la technologie de la plateforme de Peacock, SkyShowtime fournira une gamme vraiment convaincante pour toute la famille et une forte reconnaissance de la marque dans ces régions ».

Le partenariat sera structuré comme une joint-venture, avec un investissement égal et un contrôle conjoint entre ViacomCBS et Comcast. De plus amples détails sur l'offre de service SkyShowtime, notamment le prix de l'abonnement, seront annoncés à une date ultérieure.

