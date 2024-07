Comcast a manqué les estimations de son chiffre d'affaires trimestriel mardi, car l'entreprise américaine de télécommunications et de médias a eu moins de sorties de films au cours de la période, tandis que la fréquentation de ses parcs d'attractions est restée faible.

La plupart de ses grands films, tels que le quatrième volet de la franchise animée à succès "Despicable Me" et le film catastrophe "Twisters", étant sortis en juillet, Comcast n'avait pas grand-chose à offrir au cours du trimestre avril-juin pour égaler le succès des films de l'année dernière "The Super Mario Bros. Movie" et "Fast X.".

Les revenus de ses studios ont chuté de 27 % et ont pesé sur ses revenus totaux, qui ont baissé de 2,7 % à 29,69 milliards de dollars au cours des trois mois se terminant en juin. LSEG estimait le chiffre d'affaires à 30,02 milliards de dollars.

Son activité de parcs à thème a enregistré une baisse de 10,6 % de son chiffre d'affaires en raison d'un ralentissement de l'augmentation du nombre de visiteurs après la pandémie.

Comcast mise sur Epic Universe - une collection de mondes immersifs tels que Super Nintendo World et How to Tran Your Dragon-Isle of Berk - pour soutenir son activité de parcs, mais le lancement a été repoussé à 2025 à partir de cette année.

En revanche, l'activité "haut débit" a été un point positif, car elle a résisté à la forte concurrence dans ce secteur. Elle a perdu moins de clients que prévu au cours du trimestre, avec une baisse de 120 000 clients, alors que les estimations tablaient sur une perte de 143 000 clients, selon FactSet.

Comcast a déclaré qu'il n'avait pas encore perçu tout l'impact de la fin du programme "Affordable Connectivity Program", qui offrait des subventions internet aux ménages éligibles aux États-Unis.

Le plan de l'entreprise visant à se concentrer sur la croissance des services directs aux consommateurs tout en gérant le déclin de la télévision linéaire et en investissant dans des activités moins touchées par la coupure du cordon ombilical a également montré quelques progrès.

Son service de streaming Peacock a enregistré une hausse de 27,5 % de son chiffre d'affaires, à 1,05 milliard de dollars, grâce à une augmentation de 38 % du nombre d'abonnés payants, qui s'élève désormais à 33 millions. (Reportage de Harshita Mary Varghese ; rédaction d'Anil D'Silva)