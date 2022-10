Comcast : nomme Toni Murphy aux ventes et au marketing

Comcast a annoncé la nomination de Toni Murphy au poste de vice-présidente Senior des ventes et du marketing au siège de sa division centrale à Atlanta, en Géorgie.



Elle dirigera les fonctions de vente et de marketing de la division, y compris la supervision du marketing des marques et des produits, des ventes et des stratégies de fidélisation de la clientèle pour la plus grande division opérationnelle de Comcast qui s'étend sur 12 États.



' Toni est une innovatrice en marketing, un chef d'entreprise et un leader communautaire très respecté, qui possède une grande expertise dans l'amélioration de la marque Comcast ', a déclaré Christine Whitaker, présidente de la division centrale de Comcast.



Avec plus de 15 ans d'expérience dans la finance, la planification stratégique et l'exploitation, Tony Murphy a occupé plusieurs postes de direction chez Comcast.



Avant de rejoindre Comcast, elle a travaillé dans le domaine du capital-investissement chez The Gores Group et dans la banque d'investissement chez UBS Investment Bank.



Tony Muphy a reçu plusieurs prix, dont le Luminary Award 2021, et a figuré deux fois sur la liste Power 100 du Pittsburgh Business Times.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.