Devin Nunes, allié de Trump, peut poursuivre NBCUniversal pour diffamation - juge

Sans se prononcer sur le fond, le juge Kevin Castel du district américain de Manhattan a déclaré que Nunes avait "allégué de manière plausible une intention malveillante réelle" concernant une déclaration tirée d'une émission diffusée le 20 mars 2021 dans le cadre du "The Rachel Maddow Show" de MSNBC.

Maddow discutait d'un paquet adressé à Nunes par Andriy Derkach, un législateur ukrainien pro-russe, et a déclaré que Nunes "a refusé de le remettre au FBI, ce qui est ce que vous devriez faire si vous recevez quelque chose de quelqu'un qui est sanctionné par les États-Unis comme un agent russe".

La plainte de Nunes, qui demande des dommages-intérêts, indique que MSNBC et Maddow savaient que le paquet avait été remis, mais qu'ils ont plutôt "entrepris d'infliger un maximum de douleur et de souffrance au plaignant afin de nuire à sa réputation."

Dans une décision de 22 pages, Castel a déclaré que Maddow n'a pas attribué le prétendu refus de Nunes à une source quelconque, et que bien qu'elle ait pu avoir connaissance d'une accusation similaire dans un article de Politico, "un tribunal ne met pas en balance des théories concurrentes et plausibles de malveillance réelle sur une motion de rejet".

Le juge a également déclaré que d'autres déclarations faites par Maddow n'étaient pas diffamatoires. Maddow n'est pas un défendeur.

NBCUniversal, qui appartient à Comcast Corp, et ses avocats n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Les avocats de Nunes n'ont pas immédiatement répondu à des demandes similaires.

Le département du Trésor américain a sanctionné Derkach en septembre 2020 pour avoir tenté d'interférer dans l'élection présidentielle américaine de cette année-là, après qu'il ait été lié à la diffusion d'informations visant à nuire au candidat démocrate de l'époque et futur vainqueur Joe Biden.

Nunes a quitté le Congrès en décembre dernier pour devenir directeur général de l'entreprise de médias sociaux Trump Media & Technology Group.

Il a poursuivi plusieurs organisations de presse ces dernières années.

En avril, les cours d'appel fédérales de New York et de Washington ont refusé de relancer les procès en diffamation intentés par Nunes contre CNN, qui fait partie de Warner Bros Discovery Inc, et le Washington Post.

L'affaire est Nunes v NBCUniversal Media Inc, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 22-01633.