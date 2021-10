FreeWheel : promeut Virginie Dremeaux au poste de vice-présidente du marketing et des communications pour le Royaume-Uni et l'Europe

FreeWheel, société de Comcast et fournisseur de logiciels de publicité vidéo, a annoncé aujourd'hui la promotion de Virginie Dremeaux au poste de vice-présidente du marketing et des communications. Basée à Paris, Mme Dremeaux sera chargée de diriger et de développer l'équipe marketing internationale de FreeWheel pour soutenir ses efforts commerciaux au Royaume-Uni et en Europe.

Dans le cadre de cette nouvelle fonction élargie, Mme Dremeaux sera responsable du marketing et du marketing produit dans la région, afin de faire mieux connaître les solutions médias et les produits publicitaires différenciés de FreeWheel et de soutenir ses clients pendant cette période critique d'évolution ultrarapide de l'écosystème télévisuel. Membre clé de l'équipe de direction internationale de FreeWheel, elle établira des partenariats dans tous les domaines pour stimuler l'innovation et les stratégies visant à rendre la publicité vidéo plus performante en ayant recours aux données et à l'automatisation, et pour promouvoir l'adoption de technologies qui contribuent à connecter vendeurs et acheteurs.

Elle continuera par ailleurs à superviser l'équipe communications de FreeWheel à l'international, composante vitale de l'entité globale de Comcast Advertising dédiée aux communications, afin de mieux faire connaître la société et de promouvoir un leadership éclairé à travers la presse, les réseaux sociaux et divers événements.

Mme Dremeaux travaillera sous la supervision de Pooja Midha, qui a rejoint Comcast Advertising à titre de directrice de la croissance plus tôt dans l'année.

Arrivée chez FreeWheel en 2019 au poste de directrice générale de la division marketing ventes et produits à l'international, Mme Dremeaux occupe une fonction qui s'est considérablement développée depuis. Elle a travaillé en collaboration avec de nombreuses entités de l'entreprise, y compris dans le domaine des ventes et du marketing, pour mettre au point des initiatives de stimulation de croissance des clients de FreeWheel et de l'industrie de la vidéo premium dans son ensemble. Mme Dremeaux a plus précisément joué un rôle essentiel dans l'accélération du lancement des solutions télévisuelles adressables de FreeWheel en Europe tout en se révélant être une spécialiste de premier plan de l'espace télévisuel avancé de la région.

« Le leadership naturel de Virginie et sa compréhension pertinente du futur de notre entreprise ont nettement contribué à la réussite de FreeWheel depuis son arrivée dans la société. Cette nouvelle fonction récompense et fait honneur à sa contribution à FreeWheel jusqu'à présent et renforce sa capacité à susciter une progression positive », a déclaré Mme Midha.

Et d'ajouter : « Virginie est un leader stratégique hautement capable d'inspirer les équipes et de favoriser la collaboration pour générer de nouvelles idées et les concrétiser dans le cadre d'une exécution sans faille. Son travail illustre l'évolution de la relation entre ventes et marketing et le rôle que ce dernier peut jouer pour optimiser les résultats de l'entreprise. Nous sommes ravis que Mme Dremeaux accède à cette nouvelle fonction et nous nous réjouissons à l'idée de travailler ensemble pour poursuivre l'accélération de la croissance sur les marchés mondiaux de FreeWheel. »

Mme Dremeaux possède plus de vingt ans d'expérience dans le domaine des médias télévisés et numériques, ainsi qu'une vaste connaissance des solutions publicitaires multiécrans et de la monétisation des inventaires sur l'ensemble des plateformes. Avant de rejoindre FreeWheel, Mme Dremeaux a occupé pendant onze ans le poste de directrice du développement et du marketing numériques de la division publicité du groupe Canal+.

« Je suis honorée d'avoir été choisie pour diriger l'expansion de l'équipe marketing de FreeWheel, en soutien à ses efforts commerciaux, pendant cette période charnière pour le secteur de la télévision avancée », a indiqué Mme Dremeaux. « FreeWheel est positionnée de façon unique pour transformer les modes de vente et d'achat de la publicité télévisuelle et vidéo premium, et je ne pourrais pas être plus heureuse d'aider à concrétiser cette vision et à stimuler davantage la réussite de l'entreprise et de ses clients. »

À propos de FreeWheel

FreeWheel, société du groupe Comcast, renforce tous les segments du nouvel écosystème télévisuel. Nous sommes structurés pour offrir au secteur publicitaire la gamme complète de solutions dont il a besoin pour atteindre ses objectifs. Nous mettons à disposition la technologie, l'activation des données et les marchés convergents nécessaires pour garantir qu'acheteurs et vendeurs puissent effectuer des transactions sur tous les écrans et tous les canaux de vente et à l'aide de tous types de données afin d'atteindre leur objectif ultime : des résultats pour les marketeurs.

Possédant des bureaux à New York, San Francisco, Chicago, Londres, Paris, Pékin et ailleurs dans le monde, la société de Comcast FreeWheel défend les intérêts de l'industrie tout entière à travers l'initiative FreeWheel Council for Premium Video. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur freewheel.com, et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

