Le trimestre de YouTube montre les problèmes auxquels Meta pourrait être confronté : TikTok, l'affaiblissement de l'économie

Les ventes trimestrielles de publicités du plus grand service de partage de vidéos au monde ont augmenté au rythme le plus lent depuis qu'Alphabet a commencé à divulguer ces données il y a trois ans. Cela indique que le rapport de résultats désastreux de Snap Inc. de la semaine dernière reflétait des problèmes qui ne sont pas propres à Snap - et cela pourrait également poser des problèmes à Meta Platforms Inc, dont les résultats sont attendus plus tard mercredi.

Graphique : GRAPHIQUE-Les ventes de publicités YouTube ralentissent,

La

concurrence de TikTok, une forte performance il y a un an et une économie chancelante ont tous joué un rôle dans les derniers malheurs de YouTube, qui, plus tôt dans l'année, ont été alimentés par les effets de la guerre en Ukraine et les modifications logicielles apportées par Apple Inc aux appareils mobiles en raison de problèmes de confidentialité.

Le facteur qui contribue le plus et la durée de la décélération pourraient affecter de manière significative les actions d'Alphabet, même si les investisseurs ont été séduits par le potentiel de YouTube à rapporter des centaines de milliards de dollars par an.

Les recettes publicitaires de YouTube ont augmenté de 4,8 % au deuxième trimestre, soit un point de pourcentage de moins que sa croissance au cours des premiers mois sombres de la pandémie. Cela suggère que les ventes de publicités YouTube sont plus vulnérables aux mauvaises conditions économiques que ne le sont les ventes de publicités de la plus grande entreprise d'Alphabet, Google search.

Les ventes de publicités YouTube ont atteint 7,3 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux estimations de 7,5 milliards de dollars, selon les données de FactSet. L'activité principale d'Alphabet est le chiffre d'affaires des annonces de recherche, qui a augmenté de 13,5 % pour atteindre 40,7 milliards de dollars au deuxième trimestre. YouTube est en concurrence plus étroite pour les dollars publicitaires avec les entreprises de médias et de médias sociaux comme Snap, Comcast Corp, Twitter Inc et Facebook et Instagram de Meta.

CONCURRENCE

Philipp Schindler, Chief Business Officer de Google, a reconnu mardi que les "retraits de dépenses de certains annonceurs" dus à l'incertitude macroéconomique nuisent à YouTube. Il a également déclaré que les bons résultats de l'année dernière étaient difficiles à battre, car les annonceurs qui avaient réduit leurs dépenses en raison de la pandémie sont revenus avec de gros budgets.

"Les résultats d'Alphabet semblent confirmer nos vérifications selon lesquelles les tendances de recherche étaient relativement stables au cours du [deuxième trimestre], tandis que YouTube est plus exposé aux fluctuations du cycle des dépenses publicitaires", ont écrit les analystes de Robert W. Baird & Co Inc.

Les analystes du secteur de la publicité ont souligné une autre situation défavorable pour YouTube : La concurrence de TikTok, dont le flux de courtes vidéos a détourné l'attention de certains utilisateurs et annonceurs de YouTube et constitue également une menace pour Meta.

"TikTok nuit à YouTube en volant les meilleurs créateurs et en cannibalisant le temps de visionnage des consommateurs", a écrit Laura Martin, analyste chez Needham, dans une obligation, ajoutant que les résultats montrent une faiblesse publicitaire plus large et pourraient également être mauvais pour Meta.

Schindler a déclaré aux analystes qu'il restait encouragé par "les premiers stades des tests de monétisation avec des publicités" sur Shorts, la fonctionnalité de YouTube pour combattre TikTok.

YouTube lui-même voit toujours une opportunité de tirer de l'argent que les annonceurs dépensent actuellement pour commercialiser à la télévision, a-t-il dit.

Les analystes de MoffettNathanson ont relevé leur estimation de la croissance des ventes de YouTube en 2022 à 4,7 %, contre une baisse de 1,5 %, les résultats du deuxième trimestre n'étant pas aussi mauvais qu'ils le craignaient. YouTube, dont le chiffre d'affaires est ventilé dans les résultats d'Alphabet depuis fin 2018, génère généralement plus de recettes publicitaires au second semestre.