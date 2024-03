Comcast Corporation figure parmi les 1ers opérateurs de télécommunications par câble américains. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - prestations de services par câble (62,5%) : prestations d'accès aux vidéos et aux chaînes de télévision, prestations d'accès à Internet (n° 1 américain) et de téléphonie ; - production et distribution de contenus (19,5%) : programmes de divertissement, programmes sportifs, etc. ; - exploitation de parcs à thèmes (6,9%) ; - autres (11,1%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (77,6%), Royaume Uni (11%) et autres (11,4%).

Secteur Services de télécommunications sans fil