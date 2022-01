Les résultats de Netflix vont donner le ton de la guerre du streaming de 2022

Le principal service de streaming publie jeudi ses résultats pour le quatrième trimestre. Wall Bourse surveillera le nombre de clients que Netflix a récupérés à l'étranger alors que le rythme de croissance du streaming se stabilise après les gains torrides de 2020.

Wall Bourse surveille si la guerre du streaming porte ses fruits, les entreprises ajoutant des émissions très médiatisées et coûteuses, comme la nouvelle série de téléréalité de Walt Disney Co avec la famille Kardashian, une série du "Seigneur des anneaux" sur Prime Video d'Amazon.com Inc et une préquelle de "Game of Thrones" sur HBO Max d'AT&T Inc.

Netflix a augmenté ses prix vendredi sur son plus grand marché, les États-Unis et le Canada, où les analystes estiment que la croissance stagne. L'entreprise a connu des hauts et des bas pendant la pandémie, avec une forte croissance au début de 2020, alors que les gens restaient chez eux et que les cinémas étaient fermés. Le taux de nouvelles inscriptions a chuté en 2021, lorsque les restrictions liées à la pandémie se sont atténuées et que COVID a ralenti la production de nouveaux programmes. La société prévoyait 8,5 millions de nouveaux abonnés au streaming d'octobre à décembre.

En 2022, la croissance de Netflix devrait se stabiliser, selon les analystes, ce qui la met en bonne voie pour retrouver les gains d'abonnés enregistrés avant la pandémie. La société prépare de nouvelles saisons du phénomène mondial "Squid Game" et de la série "The Crown", lauréate d'un Emmy, ainsi qu'un grand nombre de films.

Mais le pionnier du streaming doit faire face à une concurrence plus rude aux États-Unis et à l'étranger de la part de nouveaux entrants, de promotions de prix et de dépenses importantes en contenu exclusif. Alors que ces services de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) investissent massivement dans le contenu, intensifiant ainsi la "guerre du streaming", la Bourse commence à s'interroger sur le rendement de cet investissement.

"2022 devrait prouver qu'aucune entreprise n'a le monopole du grand contenu et que le temps passé sur une seule plateforme SVOD n'est pas garanti", a écrit l'analyste des médias Michael Nathanson dans une note de recherche.

Nathanson a revu à la baisse ses prévisions pour le nombre total de spectateurs de Netflix en streaming à la fin de l'année, passant de 252 millions à 250 millions, citant la maturation des marchés des États-Unis, du Canada et de l'Europe occidentale. La croissance, selon lui, viendrait des régions de l'Asie-Pacifique où les clients paient moins pour Netflix.

Mark Mahaney, analyste chez Evercore ISI, a déclaré à Reuters que Netflix continuera probablement à ajouter un million d'abonnés par an sur son marché national, mais que 90 % de ses gains se produiront en dehors des États-Unis.

La concurrence pour les clients est la plus intense aux États-Unis, où le nombre de foyers abonnés à un service de streaming a atteint 78 %, selon Leichtman Research, et où Deloitte a estimé que le taux de désabonnement, c'est-à-dire le taux auquel les gens abandonnent un service ou s'y abonnent, est en moyenne relativement élevé (35 %).

Selon Nathanson, des émissions Netflix populaires comme "Squid Game" et le film catastrophe "Don't Look Up", qui réunit de nombreuses stars, devraient ajouter environ 550 000 abonnés aux États-Unis et au Canada au quatrième trimestre. Peacock de NBCUniversal et Paramount+ de ViacomCBS devraient enregistrer les gains les plus importants aux États-Unis, écrit-il, soutenus par les matchs de la National Football League et du football anglais, ainsi que par l'augmentation des contenus pour enfants disponibles sur Paramount+.

La lutte pour le temps et l'attention des consommateurs se joue également dans le monde entier, ce qui entraîne des dépenses agressives en matière de contenu. Le chercheur Ampere Analysis, basé à Londres, prévoit que les dépenses de l'ensemble du secteur dépasseront 230 milliards de dollars cette année, avec en tête les sociétés qui dépensent beaucoup pour les droits sportifs, comme Comcast Corp, société mère de NBCUniversal, avec 22,7 milliards de dollars, et Disney, avec 33 milliards de dollars.

Netflix, qui ne diffuse pas de sports en direct, avait prévu de dépenser 17 milliards de dollars pour la programmation en 2021. Il n'a pas dévoilé ses dépenses pour 2022.

Les Jeux olympiques de Pékin et le Super Bowl seront diffusés sur le service Peacock de NBCU en février. En plus de la nouvelle émission des Kardashian, Disney lancera une série Star Wars sur Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor qui reprendra son rôle de maître Jedi.