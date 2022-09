SkyShowtime annonce sa date de lancement officiel et sa programmation

Le nouveau service de streaming paneuropéen sera tout d'abord lancé dans les pays nordiques le 20 septembre

Des lancements suivront aux Pays-Bas, dans la péninsule Ibérique, et en Europe centrale et de l'Est

Le service inclut des exclusivités hollywoodiennes et de nouvelles séries des plus grands studios au monde

Le nouveau service de streaming SkyShowtime annonce aujourd'hui sa date officielle de lancement, le 20 septembre 2022, et proposera pour la première fois son offre premium de divertissement exclusif et emblématique à des millions de foyers dans toute l'Europe.

Coentreprise de Comcast (NASDAQ: CMCSA), société mère de NBCUniversal et Sky, et de Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA), SkyShowtime sera lancé au Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède le 20 septembre, avant une expansion aux Pays-Bas durant le quatrième trimestre. SkyShowtime poursuivra son déploiement avec l'Espagne, le Portugal, Andorre, et l'Europe centrale et de l'EST dans les prochains mois et jusqu'au premier trimestre 2023. Les marchés de l'Europe centrale et de l'Est incluent l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la Hongrie, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie et la Slovénie. Les dates de lancement spécifiques et la tarification pour ces marchés seront annoncées dans les prochains mois.

SkyShowtime rassemble le meilleur du divertissement des plus grands studios et storytellers au monde. Avec des milliers d'heures de divertissement de qualité pour toute la famille, le service accueillera une vaste sélection des séries et films parmi les plus attendus au monde.

Le service proposera des exclusivités diffusées pour la première fois sur le petit écran de films cinématographies de Paramount Pictures et Universal Pictures, les plus anciens studios de Hollywood, qui représentent ensemble près de 50% du box office hollywoodien.

SkyShowtime offrira un florilège de nouvelles superproductions après leur sortie en salle et en home entertainment, notamment Top Gun: Maverick, Jurassic World : Le Monde d'après, Les Minions 2: Il était une fois Gru, The Northman, Tous en scène 2, Sonic the Hedgehog 2, Le Secret de la cité perdue, Downton Abbey 2: Une nouvelle ère, Nope, Belfast, Ambulance et Les Bad Guys.

SkyShowtime proposera en outre de nouvelles séries premium, du contenu pour les enfants et la famille, et une sélection d'opus incontournables et coffrets d'Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios et Peacock, le tout en streaming sur une seule plateforme. SkyShowtime comptera également sur une programmation originale locale, des documentaires et des specials de ses marchés.

Dans les pays nordiques, dans le cadre du partenariat avec Paramount, SkyShowtime remplacera Paramount+, permettant ainsi aux abonnés actuels et futurs de regarder leurs séries et films préférés de Paramount+, comme Halo, Yellowstone, The Offer et Star Trek: Strange New Worlds, ainsi que le contenu original de SHOWTIME® comme Yellowjackets, Dexter: New Blood, Super Pumped: The Battle for Uber, et The First Lady. Et pour la première fois, les abonnés auront accès à encore plus de nouvelles séries et de nouveaux films en exclusivité d'Universal Pictures, Sky Originals et NBCUniversal.

Dès le lancement, les abonnés pourront regarder des séries très attendues de SHOWTIME® avec American Gigolo, de Sky Originals avec The Rising, The Fear Index, et The Midwich Cuckoos, ainsi que la saison 21 de Law & Order de Peacock. Dans les prochains mois, les séries supplémentaires incluront la saison 5 de Yellowstone, Pitch Perfect: Bumper in Berlin, Vampire Academy, et la saison 2 de Yellowjackets et Let The Right One In de SHOWTIME®.

Monty Sarhan, PDG de SkyShowtime: "C'est l'heure de… SkyShowtime, le service de streaming de prochaine génération en Europe. Quelques mois seulement après avoir reçu les approbations réglementaires, SkyShowtime sera officiellement lancé le 20 septembre 2022. Nous sommes heureux de proposer à nos clients un accès exclusif aux dernières séries et sorties de film de nos studios emblématiques et de renommée mondiale. Nous nous réjouissons à la perspective de communiquer plus en détail sur les dates de lancement sur nos autres marchés et de proposer SkyShowtime à un public encore plus large en Europe."

Et Henriette Skov, directrice générale régionale de SkyShowtime pour l'Europe du Nord, de conclure: "Nous sommes ravis de lancer SkyShowtime dans les pays nordiques et nous nous réjouissons à l'idée d'offrir à nos clients la meilleure sélection de séries et de films sur une seule et même plateforme."

Le service sera directement accessible via l'application SkyShowtime téléchargeable sur Apple iOS, tvOS, les dispositifs Android, et via le site web: www.skyshowtime.com. Le tarif mensuel de SkyShowtime sera de 6,99 EUR en Finlande, 79 SEK en Suède, 79 NOK en Norvège, et 69 DKK au Danemark.

SkyShowtime sera également disponible via les partenaires de distribution suivants dans les marchés nordiques: Allente, RiksTV, Ruutu, Sappa, Strim, Telenor, Tele2, Telia, Telmore et YouSee du Groupe Nuuday, et TV 2 Play.

Optimisé par la plateforme Peacock, SkyShowtime a été spécialement créé pour l'Europe et se focalise sur ces marchés. Avec des bureaux régionaux dans l'ensemble de ses territoires, l'attention axée sur le client et la présence sur les marchés locaux de SkyShowtime illustrent son approche en termes de partenariats, de contenu et de marketing. Une fois lancées dans plus de 20 pays, les applications et programmations de SkyShowtime seront disponibles dans 18 langues.

La programmation décrite dans ce communiqué de presse est spécifique aux pays nordiques et peut varier en fonction du marché.

Retrouvez la bande annonce sur https://youtu.be/ujzpT7FTeeY

À propos de SkyShowtime

SkyShowtime est un nouveau service de streaming qui sera lancé dans les pays nordiques le 20 septembre de cette année.

Coentreprise entre Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA) et Paramount Global (NASDAQ: PARA, PARAA), SkyShowtime regroupe les ressources des deux entreprises pour proposer une expérience directe au consommateur s'appuyant sur ce qui se fait de mieux en matière de divertissement, de longs métrages et de séries originales d'Universal Pictures, DreamWorks, Sky Studios, Peacock, Paramount +, SHOWTIME®, Paramount Pictures et Nickelodeon.

SkyShowtime est disponible dans plus de 20 marchés européens et couvre 90 millions de foyers. Le service sera proposé dans les pays suivants: Albanie, Andorre, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, Hongrie, Kosovo, Macédoine du Nord, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Serbie, Slovaquie, Slovénie et Suède.

