Wall Street ouvre en hausse, portée par les résultats d'entreprises

New York (awp/afp) - La Bourse de New York a ouvert jeudi en hausse, portée par une nouvelle vague de résultats d'entreprises de très haute tenue et après avoir digéré les messages de la Banque centrale américaine (Fed).

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones était en hausse de 0,48% à 35.099,65 points, le Nasdaq de 0,26% à 14.800,51 points et l'indice élargi S&P 500 de 0,44% à 4.420,09 points.

Très attendus depuis plusieurs jours, le communiqué de la Fed et les déclarations de son président Jerome Powell mercredi n'ont pas apporté d'éléments vraiment nouveaux, faisant ainsi peu réagir le marché.

L'institution garde sa ligne très accommodante, sans s'engager sur un calendrier de retrait des mesures de soutien.

La publication, avant Bourse, d'un chiffre de croissance de l'économie américaine pour le deuxième trimestre nettement inférieur aux attentes, à 6,5% en rythme annualisé contre 8,5% anticipés, ne semble pas avoir davantage ému les opérateurs.

Cette croissance n'en demeure pas moins anormalement élevée et a permis au PIB américain de retrouver son niveau d'avant la pandémie, dépassant même le chiffre de fin 2019.

Même constat pour l'annonce d'un accord au Sénat américain sur le plan d'investissement massif aux infrastructures, doté de plus de mille milliards de dollars.

"Les nouvelles macroéconomiques n'ont pas vraiment d'effet", a observé Peter Cardillo, de Spartan Capital. "Ca va être une séance orientée par les résultats" d'entreprises.

Robinhood

Autre événement micro de la journée, les débuts en Bourse de la plateforme de courtage Robinhood, trublion de la finance et pionnier d'un renouveau de l'intérêt des petits porteurs pour les actions.

Le groupe va émettre quelque 52,3 millions d'actions au prix unitaire de 38 dollars qui correspond à la fourchette basse de l'estimation annoncée initialement.

Robinhood devrait lever environ 1,89 milliard de dollars lors de cette opération, pour une valorisation globale d'environ 32 milliards de dollars.

Au tableau des valeurs, l'action du "Uber chinois", Didi Chuxing, s'envolait de 11,05% à 9,85 dollars dans les premiers échanges, dopée par l'information du Wall Street Journal selon laquelle le groupe pourrait se retirer de la cote.

Objet d'une sévère reprise en main des autorités réglementaires chinoises, le groupe a néanmoins démenti l'information.

Autre titre en forme jeudi (+4,91% à 14,54 dollars), Ford. Le constructeur automobile américain a publié mercredi des résultats meilleurs qu'attendus et relevé ses prévisions.

Après avoir également publié ses résultats mercredi après Bourse, Facebook cédait lui du terrain (-3,88% à 358,79 dollars), handicapé par les déclarations prudentes du réseau social sur les trimestres à venir.

Le réseau social redoute notamment les modifications du système d'exploitation d'Apple, qui permet aux utilisateurs de sa boutique d'application de ne plus laisser collecter leurs données d'utilisation.

Le fabriquant de semi-conducteurs Qualcomm tirait son épingle du jeu (+4,66% à 149,08 dollars), grâce à des résultats meilleurs qu'attendus et un discours encourageant pour le second semestre. Le groupe se dit bien positionné pour faire face aux contraintes d'approvisionnement qui affectent le secteur.

Le câblo-opérateur Comcast (+2,21% à 59,26 dollars) a publié, lui aussi, des résultats meilleurs qu'attendus, tirés par le haut débit.

